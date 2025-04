V pristanišču je padel z zidarskega odra

V tržaškem pristanišču v arzenalu San Marco so danes okoli 17. ure tržaški gasilci priskočili na pomoč delavcu, ki se je poškodoval na gradbišču. Moški je med delom padel z zidarskega odra in pristal nižje, na zidarskem odru. Na prizorišče so prihiteli z gasilskim tovornjakom in tovornjakom z lestvijo. Gasilci so se dvignili do ponesrečenca, ga stabilizirali in naložili na nosila ter ga spustili na tla. Tam so ga nato predali v oskrbo reševalcem službe 118, ki so ponesrečenca prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje naj ne bi bilo skrb vzbujajoče.