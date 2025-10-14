Abstraktnost, v kateri zaslutimo sledi življenja

Kulturni center Lojze Bratuž bo do 7. novembra gostil izjemno likovno razstavo Azada Karima, slikarja kurdsko-iraških korenin, ki pa že več desetletij živi v Sloveniji. Razstava je plod dolgoletnih prijateljskih stikov med KC Bratuž in Galerijo Rika Debenjajka iz Kanala. V Kanalu je razstava bila na ogled septembra letos, zdaj pa jo bodo lahko občudovali tudi ljubitelji likovne umetnosti v Gorici. Razstavo Tiha polja sestavlja petnajst velikih slik in nekaj manjših upodobitev.

Srečanja z umetnikom, ki živi in ustvarja na Ajdovskem, se je udeležilo lepo število ljubiteljev likovne umetnosti z obeh strani meje, med katerimi je bila tudi predstavnica Galerije Rika Debenjaka Milica Zimic.

Odpiranje lepšemu svetu

Navzoče je uvodoma nagovorila predsednica KC Bratuž, Franka Žgavec, Azadova dela pa je poglobljeno predstavila umetnostna zgodovinarka in kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. V KC Bratuž, je opozorila, so na ogled novejša dela kurdsko-slovenskega slikarja, ki je pri tem prikazu odprl pot svetlobi, kar bi lahko razumeli kot odpiranje lepšemu svetu. Spomnila je, da umetnik prihaja iz dežele med rekama Evfrat in Tigris, ki je veljala za zibelko civilizacije in umetniške ustvarjalnosti. Karim po njenih besedah slikovna polja spreminja v abstraktne slike, ki pa ohranjajo določene krajinske danosti. Čeprav ga ne opazimo, v njegovih slikah zaslutimo tudi prisotnost človeka, pa še nekakšne sledi bivanja, kot so lahko zapuščene hiše, uničena dediščina ali razpršeni ljudje. Na ta način slikar govori o življenju ter o sebi, človeku, družbi, preteklosti in sedanjosti.

Cikel Tiha polja predstavlja nadaljevanje avtorjevega samosvojega ustvarjanja, ki se skozi leta spreminja, hkrati pa ohranja nezamenljivo identiteto. Karim je namreč lastno likovno poetiko izoblikoval prav na presečišču vzhodnjaške tradicije in zahodnih likovnih praks, je še omenila Stibilj Šajnova. Zaznati pa je tudi veliko vtisov iz njegove druge domovine - Vipavske doline -, ki jih doživlja po sprehodih po tihih poljih ob Vipavi, po krajini, ki obiskovalcu ponudi veliko lepega in zanimivega. Zanj je krajina tudi duhovno zatočišče, kjer najde pot iz materialnega k duhovnemu svetu. Slikovno polje ni le umetnikov oder, temveč tudi prostor, kjer se v tihem dialogu, ki presega vsakršno besedo, srečata ustvarjalec in opazovalec.

Na koncu se je likovni kritičarki za poglobljeno predstavitev, Kulturnem centru Lojze Bratuž za gostoljubje, navzočim pa za udeležbo na odprtju zahvalil še sam slikar. Izrazil je zadovoljstvo, da so lahko njegova dela na ogled tudi v Gorici v času, ko si z Novo Gorico deli naziv Evropske prestolnice kulture.

Prireditelji razstave so poskrbeli tudi za izdajo kataloga, ki v sliki in besedi prikaže vso ustvarjalno moč Azada Karima. Razstava bo odprta do 7. novembra, ogled je možen med prireditvami ali po predhodni najavi.