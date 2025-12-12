V ponedeljek predstavitev uradnega vodnika po Goriškem caminu

V ponedeljek, 15. decembra, ob 18. uri bo v Kulturnem domu v Gorici prva predstavitev uradnega vodnika po Goriškem caminu - 82 kilometrov dolgi poti od oglejske bazilike do Svete Gore. Vodnik, ki je plod sodelovanja med ZTT in založbo Ediciclo Editore, je od danes na voljo v knjigarnah v treh jezikih: italijanskem, slovenskem in angleškem.

Vodnik je sad sodelovanja med direktorjem organizacije Socoba Andreo Bellavitejem, vodjo centra Mir in dobro na Sveti Gori Nacetom Novakom in Mattio Vecchijem, odgovornim za stike z javnostmi v oglejski baziliki. Vodnik izhaja pod okriljem projekta Walk2Spirit, ki ga financira EU iz Sklada za majhne projekte GO!2025, s katerim upravlja EZTS GO.

Kot so zapisali avtorji v uvodniku, se je »ideja rodila iz prijateljstva« in odgovarja na vprašanje: s čim bi lahko bolje združili dve mesti, dva naroda, dve kulturi kot ravno s skupnim caminom? Na pot se lahko podajo tudi manj izkušeni pohodniki, razdeljena je na štiri tematske etape. Prva se začenja v oglejski baziliki, zibelki krščanstva v Evropi, in zaključi v Zagraju. Rdeča nit druge etape, ki pohodnike popelje vse do Mirenskega gradu, je prva svetovna vojna. V tretjem delu romarji spoznajo Gorico in Novo Gorico, zadnji del poti pa bo pohodnike povedel do Svete Gore.