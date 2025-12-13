Bolniški dopust bodo osebni zdravniki lahko predpisali tudi na daljavo

Vsem se je najbrž že kdaj zgodilo, da se je moral kljub slabemu počutju, vročini ali kaki drugi zdravstveni težavi napotiti k osebnemu zdravniku, da bi mu ta uredil potrdilo o bolniški odsotnosti. To bi se lahko v kratkem – vsaj za nekatere primere – spremenilo. V zakonu za poenostavitev cele vrste predpisov, ki je bil ravnokar objavljen v uradnem listu, je namreč tudi novost na področju potrdil o upravičeni zadržanosti od dela. Zdravniki, če se se črkobralsko držijo predpisov, lahko namreč slednje izdajo lahko samo potem, ko se je pacient osebno zglasil pri njih. Od 18. decembra dalje – a le na papirju, saj bo za to, da bo novost dejansko zaživela, treba počakati nekoliko dlje – pa bodo osebni zdravniki potrdilo o bolniškem dopustu lahko izdali tudi po pregledu na daljavo oz. preko videopovezave. Ocena zdravja na daljavo bo dejansko izenačena s tisto, ki jo zdravnik opravi v živo.

Za to so se zavzemali pri Italijanski zvezi družinskih zdravnikov (FIMMG), ki menijo, da bo ta poenostavitev pomenljivo razbremenila osebne zdravnike, obremenjene s pomenljivo količino birokratskih obveznosti. Pri FIMMG so poudarili, da ostajajo v veljavi varovalke za preprečevanje zlorab bolniških dopustov. Predpisi proti temu že zdaj predvidevajo ukrepe s kaznimi tako za »lažne paciente« kot za zdravnike, ki preveč lahkomiselno izdajajo potrdila o bolniškem dopustu, poudarjajo pri omenjeni zdravniški organizaciji.