Bolniški dopust bodo osebni zdravniki lahko predpisali tudi na daljavo

Potrebnih je še nekaj korakov, da bo sprememba dejansko stopila v veljavo

Jaruška Majovski |
Rim |
13. dec. 2025 | 9:38
Vsem se je najbrž že kdaj zgodilo, da se je moral kljub slabemu počutju, vročini ali kaki drugi zdravstveni težavi napotiti k osebnemu zdravniku, da bi mu ta uredil potrdilo o bolniški odsotnosti. To bi se lahko v kratkem – vsaj za nekatere primere – spremenilo. V zakonu za poenostavitev cele vrste predpisov, ki je bil ravnokar objavljen v uradnem listu, je namreč tudi novost na področju potrdil o upravičeni zadržanosti od dela. Zdravniki, če se se črkobralsko držijo predpisov, lahko namreč slednje izdajo lahko samo potem, ko se je pacient osebno zglasil pri njih. Od 18. decembra dalje – a le na papirju, saj bo za to, da bo novost dejansko zaživela, treba počakati nekoliko dlje – pa bodo osebni zdravniki potrdilo o bolniškem dopustu lahko izdali tudi po pregledu na daljavo oz. preko videopovezave. Ocena zdravja na daljavo bo dejansko izenačena s tisto, ki jo zdravnik opravi v živo.

Za to so se zavzemali pri Italijanski zvezi družinskih zdravnikov (FIMMG), ki menijo, da bo ta poenostavitev pomenljivo razbremenila osebne zdravnike, obremenjene s pomenljivo količino birokratskih obveznosti. Pri FIMMG so poudarili, da ostajajo v veljavi varovalke za preprečevanje zlorab bolniških dopustov. Predpisi proti temu že zdaj predvidevajo ukrepe s kaznimi tako za »lažne paciente« kot za zdravnike, ki preveč lahkomiselno izdajajo potrdila o bolniškem dopustu, poudarjajo pri omenjeni zdravniški organizaciji.

