S skupnim koledarjem in medsebojnim sodelovanjem gradijo mir

»Mir je v nas, ki z ljubeznijo in spokojnostjo sobivamo ter skupaj ustvarjamo novo prihodnost za naše otroke.« Tako je Ksenija Krjvoručko, predsednica društva Rodnik, ki v Trstu združuje Ruse in Ukrajince, uvedla predstavitev novega Koledarja miru za leto 2026. Izdelala ga je nova mladinska sekcija društva, ki nosi ime Moloda Hvjlia (Mladi val), v sodelovanju s tržaško občino.

»Bodimo ponosni vsak na svoje korenine in ne pozabimo svoje preteklosti, ko gledamo v prihodnost,« je dejal tržaški odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Mladim, ki so pred tremi leti v Trst prišli kot begunci, je izrekel dobrodošlico, »v mestu, v katerem družbo sestavljajo različni narodi, ki v njem sobivajo. Tudi sam sem v petdesetih letih moral zapustiti Jugoslavijo in sem v Trstu dobil svoj drugi dom. Ne pozabite na svoje tradicije in navade.«

Za boljšo prihodnost otrok

Koledar krasi 41 fotografij, ki sta jih prispevala Julija Coretti in Filipp Fedorov. Dali so mu naslov Insieme sotto il cielo di Trieste (Skupaj pod tržaškim nebom). »Z delom smo začeli poleti. Pred kamero smo se postavili oblečeni v noše in tradicionalne obleke,« je povedala Julija Coretti, ki se je zahvalila kmetiji Milič, Kraški hiši in konjeniškemu centru Dolga Krona, »na fotografijah smo pod tržaškim nebom oblečeni v ruska in ukrajinska oblačila, kar je zelo simbolično. Nikakor ne podpiramo vojne, ki razsaja v naših domovinah. Vsi si zaslužimo mir.«

Koledar je društvo sestavilo v dobrodelne namene. Izkupiček prodaje bodo namenili ukrajinskim otrokom beguncem v Trstu. Več informacij je na voljo pri predsednici društva Kseniji Krjvoručko na številki 340 6877406.