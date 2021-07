Aerorally posvečajo Edvardu Rusjanu

V spomin na 110. obletnico prezgodnje smrti konstruktorja in letalca Edvarda Rusjana bo konec tedna potekal prvi Aerorally, ki nosi njegovo ime. Prvič se bodo letala podala na pot jutri ob 14. uri z letališča na Rojah (in ne v soboto, kot smo bili sprva napačno obveščeni). Letalom bo pred poletom srečno pot zaželela Grazia Rusjan, nečakinja bratov Rusjan, ki se bo dogodka udeležila v spremstvu poznavalca Rusjanovega življenja in dela Vilija Prinčiča. Prisotni bodo tudi predstavnika Aerokluba Gorica Valter Faganel in Tomi Ilijaš ter novogoriški župan Klemen Miklavič, podžupan Simon Rosič in predstavnik Občine Gorica.

Sledil bo polet desetih letal v formaciji nad obema Goricama, nad Vipavsko dolino ter nadaljevanje do Beograda. Osrednja slovesnost bo v soboto v Beogradu, na platoju trdnjave Kalemegdan. Pred slovesnostjo bo delegacijo novogoriške mestne občine, predstavnika Občine Gorica in pilotov sprejel veleposlanik Republike Slovenije v Srbiji, Damjan Bergant.Ideja o Aerorallyju Edvarda Rusjana se je sicer porodila v Aeroklubu Gorica, kjer si želijo, da bi dogodek postal tradicionalen in mednarodnega pomena. »Ko smo razmišljali, kako bi še drugače obeležili obletnico rojstva našega junaka in pionirja letalstva Edvarda Rusjana, smo si zamislili aerorally. To je dogodek, ki je zelo priljubljen med letalci. Povezuje običajno dve lokaciji. Mi smo si zbrali mesto, kjer je prvič poletel, to je Gorica, in mesto, kjer je tragično preminil, to je Beograd,« pojasnjuje Ilijaš.

Poleg dveh letal Aerokluba Gorica bodo dogodku pridružila še druga letala, zasebna in klubska, in to iz vseh delov Slovenije. »Želimo si, da bi dogodek postal tradicionalen in bi to bil tudi turističen dogodek, ki privabi v Novo Gorico in Beograd številne letalce, posadke in družine. Vrhunec pa naj bi Aerorally Edvarda Rusjana doživel prav leta 2025, ko bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico nosila naslov Evropske prestolnice kulture in bo v središču pozornosti,« dodaja Ilijaš.

Kot je znano, je Edvard Rusjan na letalskem mitingu v Beogradu 9. januarja 1911 poletel kljub zelo slabim vremenskim razmeram, saj ni želel razočarati občinstva. Močan veter je zlomil krilo njegovega letala, ki je strmoglavilo pod znamenito kalemegdansko trdnjavo. Edvard Rusjan je umrl na poti v bolnišnico. Za pogreb v Beogradu so poskrbele lokalne oblasti, beograjski trgovci pa so zbrali denar za nagrobni spomenik. V pogrebni povorki, ki je bila dolga sedem kilometrov, je njegovo krsto na pokopališče pospremilo 14.000 ljudi.

Da je prvi aerorally tudi obeležitev beograjskega dogodka, žalostnega sicer, hkrati pa tudi poklon mestu Beograd, ki je priredilo veličasten pogreb temu svetovnemu pionirju letalstva, poudarja novogoriški župan Miklavič. »Zato smo Beogradu toliko bolj hvaležni, da ga je sprejel za svojega in mu z vsemi častmi priredil pogrebno slovesnost,« poudarja župan.Sobotna slovesnost na platoju Kalemengdan bo potekala v spomin na 135. obletnico rojstva Edvarda Rusjana. Slovesnost skupaj organizirajo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Beogradu, Združenje ljubiteljev letalstva Edvard Rusjan Brežice in Mestna občina Nova Gorica. Med slovesnostjo bodo kraj dogodka simbolno preletela civilna letala.

To sicer ne bo edini dogodek, ki ga v letu, ko obeležujemo 110. obletnico Rusjanove smrti, pripravljajo v Novi Gorici. Potem, ko so mu posvetili cilj četrte, kraljeve etape dirke Po Sloveniji, ki je bil na Sveti Gori, mu bodo septembra posvetili Rally etapo Super Special v Novi Gorici. »Ob obletnici pripravljamo tudi druge ambiciozne načrte tako z lokalnimi akterji kot z veleposlaništvom RS v Beogradu,« dodaja novogoriški podžupan Simon Rosič.