Ajdovščina bo dobila hišo kruha

Ne le Pilonova galerija, korenite prenove in novih vsebin bo v prihodnje deležna tudi Rustjeva hiša, ki se nahaja tik ob omenjeni galeriji. Obe stavbi bosta v prihodnje povezani, na ajdovski občini pa v tem času že snujejo posebna turistična doživetja, ki bodo obogatila delovanje nekdaj izjemno znane Rustjeve hiše. Slednja bo postala hiša kruha, hkrati pa prostor srečevanja in druženja.

Ajdovščina ima bogato dediščino pekarske in mlinarske tradicije, zato nameravajo na občini v sklopu prenove Rustjeve hiše zasnovati nova turistična doživetja, ki bodo s to tradicijo povezana. »Verjamemo namreč, da mora obiskovalec neodvisno od tega, ali je to domačin ali turist, dobiti pristno doživljajsko izkušnjo. Le tako lahko pričakujemo, da bo iz Rustjeve hiše kruha odšel zadovoljen, se vanjo vračal in jo priporočal tudi drugim,« izpostavljajo snovalci projekta. Rustjeva hiša bo nudila tri nova turistična doživetja, vezana na kulinariko, kulturno dediščino ter aktivno in kreativno preživljanje prostega časa. Produkt, imenovan »Speci in pojej« – kulinarično doživetje v Rustjevi hiši kruha, bo ponujal posebno izkušnjo kulinarične delavnice, ki bo obiskovalca popeljala v poučno doživetje peke kruha v krušni peči, vse od mletja moke do končnega izdelka. Med ustvarjanjem pekovskega izdelka pod vodstvom pekovskega mojstra bo obiskovalec skozi voden sprehod po mestu Ajdovščina spoznal dediščino kruha, peke in mlinarstva, s katero je tesno povezan tudi veliki ajdovski umetnik Veno Pilon, saj je imel njegov oče pekarno. Sveže pečen kruh bo mogoče okušati skupaj z lokalnimi dobrotami, kot so med, marmelade in najrazličnejši namazi iz lokalnega sadja ali zelenjave.