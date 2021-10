Aleksander Gadžijev drevi za zmago

Goriški pianist Aleksander Gadžijev je med finalisti prestižnega Chopinovega tekmovanja, ki se v teh dneh zaključuje v Varšavi. Imena tekmovalcev, ki so se prebili v zadnji fazo, so razglasili v soboto zvečer s poldrugo uro zamude. Komisija se je zaradi nadpovprečno visoke priprave letošnjih udeležencev namreč znašla pred težko izbiro, zato se je izjemoma odločila za dvanajst finalistov – dva več kot običajno –, ki se bodo v zaključni fazi pomerili s Chopinovima klavirskima koncertoma v e-molu, op. 11, in v f-molu, op. 21.

Med dvanajstimi vrhunskimi pianisti je tudi 26-letni Gadžijev, ki je izstopal zaradi poglobljene in nikoli banalne izvedbe. Njegova intelektualna drža je zbrano publiko in glasbeno kritiko včasih razdvajala, vendar je bila odločilnega pomena za napredovanje v finale, saj ni poslušalcev nikoli pustila ravnodušnih, temveč jih je silila k aktivnemu razmišljanju in vrednotenju Chopinove glasbe.

Chopinovo tekmovanje v Varšavi je bilo ustanovljeno leta 1927 in se od takrat odvija vsakih pet let, da bi pianistom omogočilo dovolj časa za kakovostno pripravo. V klavirskem svetu ima podobno veljavo kot olimpijske igre na športnem področju, saj je monografsko zasnovano na poljskem skladatelju Frédéricu Chopinu, ki v svoji večplastni, s številnimi glasbenimi vplivi prepredeni glasbi nudi sijajne možnosti za razkazovanje gole klavirske tehnike in muzikalnosti. Letošnja edicija, 18. po vrsti, bi se morala odvijati leta 2020, vendar so jo zaradi pandemije dvakrat prenesli. V prvi selekciji, ki je potekala julija 2021, se je predstavilo 151 pianistov, starih od 17 do 31 let, medtem ko so oktobra sledili še trije krogi, kjer se je število tekmovalcev od začetnih 87 zožilo na 12 kandidatov. Vsak krog ima skrbno oblikovan izbor solističnih skladb, v katerih pridejo do izraza določene specifike Chopinove glasbe, kot so na primer tehnična spretnost v etudah, spevnost nokturnov, ritmična kompleksnost mazurk in polonez ali dramaturška struktura večjih oblik. Samo finale, ki se je začel včeraj in se bo zaključil jutri, predvideva prisotnost simfoničnega orkestra.

Aleksander Gadžijev, ki je sin novogoriške pianistke in pedagoginje Ingrid Silič ter ruskega pianista in profesorja Sijavuša Gadžijeva, je odraščal v Gorici, kjer je tudi obiskoval Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel. Pri 26 letih se lahko pohvali z nastopi v številnih prestižnih evropskih in svetovnih koncertnih dvoranah ter s številnimi nagradami, zdaj pa še z uvrstitvijo v finale tekmovanja v Varšavi. Poleg Gadžijeva, ki bo drevi ob 18.40 Slovenijo in Italijo zastopal s Klavirskim koncertom v f-molu op. 21, so se v finale prebili še italijanska pianistka Leonora Armellini iz Padove, Španec Martín García García, Poljaka Jakub Kuszlik in Kamil Pacholec, Japonca Aimi Kobayashi in Kyohei Sorita, Hyuk Lee iz Južne Koreje in Bruce Xiaoyu Liu iz Kanade. Najmlajši finalisti so 17-letna ruska pianistka armenskega rodu Eva Gevorgyan in njena soletnika Hao Rao iz Kitajske ter JJ Jun Li Bui iz Kanade.

Chopinovo tekmovanje si po izkušnji pandemije prizadeva, da bi doseglo čim večje število gledalcev širom po svetu, zato si je vse nastope možno ogledati na spletni strani www.chopin2020.pl in na Youtube kanalu Chopinovega inštituta.