Violinist Aleš Lavrenčič je v sredo igral na premieri Rossinijeve opere Viljem Tell v milanski Scali. Goriški glasbenik je podpisal dvomesečno pogodbo za sodelovanje v orkestru enega najpomembnejših opernih gledališč na svetu in bo do konca aprila nastopil na 21. opernih in baletnih predstavah.