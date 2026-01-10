Ameriška astronavtka spet v domovini svojih prednikov

Sunita Lyn Williams, ena najuspešnejših ameriških astronavtk v zgodovini, bo prihodnji teden ponovno obiskala Slovenijo, domovino svojih prednikov. Na uradni obisk prihaja tudi na povabilo podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mateja Arčona, ki bo gostjo sprejel v petek, 16. januarja, v ajdovskih prostorih Univerze v Novi Gorici skupaj z rektorjem Boštjanom Golobom.

Osrednji del dogodka bo pogovor, ki ga bo vodila Andreja Gomboc iz Centra za astrofiziko in kozmologijo. Pogovora se bodo udeležili študenti in zaposleni Univerze v Novi Gorici, v živo pa bo prenašan tudi za dijake srednjih šol na Goriškem in v zamejstvu.

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je nekdanjo astronavtko gostil tudi že oktobra 2025, ko je v okviru zasebnega obiska obiskala Slovenijo. Prav tako je bila takrat odkrita spominska plošča na hiši v Lešah pri Tržiču, kjer se je rodila prababica nekdanje astronavtke Marija Bohinc.

Sunita Williams tokrat prihaja na obisk na povabilo podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona ter podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon.