Na Travniku šestdeset sodobno opremljenih namestitev

Nov študentski dom novogoriške univerze na goriškem Travniku, ki ga bodo predvidoma odprli konec marca, bo nudil šestdeset sodobno opremljenih namestitev. Na voljo bo petinštirideset enoposteljnih in šest dvoposteljnih sob; tri sobe bodo primerne za študente in študentke s posebnimi potrebami.

Skupna površina objekta znaša 1732 kv. metrov. V pritličju so ob informacijski pisarni zavoda PromoTurismo FVG, na voljo tudi fitnes prostori.

Na Univerzi v Novi Gorici poudarjajo, da je nakup Palače Paternolli pomemben korak pri vzpostavitvi brezmejnega študijskega območja Nove Gorice in Gorice. »Študenti in študentke bodo lahko izbrali študij na kateri koli od lokalnih univerz – Vidmu, Trstu ali Novi Gorici – brez skrbi, da ne bi prejeli vrhunske, globalno konkurenčne izobrazbe. V domu bodo lahko študenti in študentke ne le prenočevali, temveč v polnem pomenu besede bivali in študirali. Na univerzi z veseljem zremo v našo prihodnjo prisotnost in razvoj na tem območju,« poudarjajo na Univerzi v Novi Gorici in opozarjajo, da je nov študentski dom oddaljen od prostorov univerze v Rožni Dolini samo 1,3 kilometra, od novogoriške železniške postaje pa 1,5 kilometra.

Popolnoma opremljen

Nov študentski dom v Palači Paternolli je sicer že popolnoma opremljen, tako da je primeren za takojšnje bivanje študentk in študentov.

»Potrebno je le še nekaj časa za ureditev operativne logistike, ko so čistilni servis, vzdrževanje ... Prostor v novem študentskem domu bo na voljo vsem študentkam in študentom, pri obravnavi prošenj za bivanje pa bodo prednost imeli slušatelji Univerze v Novi Gorici. Predvidene cene mesečne najemnine se gibljejo med 180 in 280 evrov, iskreno upamo, da se bodo še znižale, z možnostjo pridobitve subvencije za študentsko bivanje v skladu s slovensko zakonodajo,« še pojasnjujejo na Univerzi v Novi Gorici.