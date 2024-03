Anni Marii Cisint dodelili policijsko zaščito

Anni Marii Cisint, županji Občine Tržič, so dodelili policijsko zaščito. Novico, ki jo je prva objavila agencija Ansa, sta potrdili goriška kvestura in sama županja. Od danes dalje so varnostni organi za Anno Mario Cisint predvideli zaščitne ukrepe četrte stopnje, kar pomeni oboroženo spremstvo.

Odločitev je padla zaradi groženj, ki jih je prejela županja. Na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri je o le-teh spregovorila, vesti o morebitni dodelitvi policijskega spremstva ni želela komentirati, danes pa je bila novica potrjena.

Grozilna sporočila, je dejala na včerajšnji novinarski konferenci, naj bi prejemala zlasti s strani muslimanskih skrajnežev, zanje pa krivi levico in »tuje medije, ki širijo neresnice«. Z grožnjami, ki jih je prejela neposredno na svoj telefon ali so se pojavile na raznih spletnih profilih, npr. Muslimnews, je županja seznanila goriško kvesturo in prefekturo. Med tistimi, ki jih je pokazala novinarjem, je bila fotografija dveh pištol s pripisom: »Opazujemo te z vsega sveta, zate se ne bo dobro končalo«. »Kdor je širil lažne novice o mojem delu, naj si prevzame odgovornost za to, kar se dogaja,« je dejala županja. Anna Cisint še vedno trdi, da spoštuje versko svobodo in da je islamski središči v Tržiču dala zapreti izključno iz varnostnih razlogov, ob tem pa dodaja, da »primanjkuje želje po integraciji«. Izraze solidarnosti je prejela ne le od političnih somišljenikov, a tudi s strani levosredinskih deželnih in občinskih svetnikov - Enrica Bulliana, Diega Morettija, Ilarie Dal Zovo, Cristiane Morsolin, Alessandra Saulla in drugih -, ki obsojajo sovražni govor in nesprejemljive grožnje, po drugi strani pa županji očitajo, da zanje krivi medije, ki so dolžni obveščati javnost o dogajanju. Ob tem jo opozarjajo, da je s svojimi izjavami in nastopi sama prispevala k zaostritvi družbenega konflikta, namesto da bi iskala dialog in pot do zgladitve sporov.