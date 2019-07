Anonimka »poštenega kmeta« povod za preiskavo

Obširno preiskavo goriških finančnih stražnikov, v katero je vpletenih 25 vinarskih podjetij iz goriške in videmske pokrajine in za katera domnevajo, da so nezakonito kupovala in nato pod zaščitenimi oznakami DOC, DOCG in IGT stekleničila grozdje iz bližnje Slovenije, je sprožila anonimka. Njen avtor, ki se podpisuje kot »vinogradnik, ki spoštuje zakone«, je pismo silam javnega reda poslal julija 2014, ravno pred trgatvijo.

»Želim vas opozoriti na nezakonito kupoprodajo slovenskega grozdja, na pojav, ki se v Furlaniji Julijski krajini ponavlja že nekaj let. Številni obmejni vinarji med trgatvijo kupujejo grozdje iz sosednje države, ga nato pridelajo in z njim polnijo steklenice pod oznako DOC,« je med drugim zapisano v pismu. Finančni stražniki so sicer že med rednim nadzorom opazili nekaj nepravilnosti, po prejetju pisma pa so svojo pozornost preusmerili na čezmejni pretok grozdja. Novica o preiskavi je prišla v javnost v drugi polovici maja, ko je goriško poveljstvo na podlagi sodnega naloga za preiskavo in zaseg dokumentov istočasno potrkalo na vrata petih izmed 25 kmetij iz goriške in videmske pokrajine.

Vpleteni vinarji so osumljeni kršitve 515. člena kazenskega zakonika, ki določa kazni za goljufije pri trgovanju: ker je za uporabo oznak DOP, DOC, DOCG, IGT in IGP treba pridelovati grozdje na točno določenem geografskem območju, predstavlja nakup tujega grozdja in ustekleničenje pod oznako, kateri geografsko ne pripada, kršitev kazenskega zakonika. Na seznamu vinarjev, ki so se znašli pod drobnogledom finančnih stražnikov, ni proizvajalcev iz Števerjana in z Oslavja.