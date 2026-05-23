Bralna značka prinesla priznanja in srečanje z avtorjem

»Pri dvajsetih letih sem hotel postati cirkusant. Učil sem se žonglirati, ampak kmalu sem razumel, da nikoli ne bom dovolj dober za nastop v cirkusu, saj bi moral začeti vaditi že veliko prej. Vprašal sem se, kaj bom torej v življenju počel, in ugotovil, da sem že od malega govoril in hodil, pa tudi pisanje me je od vedno veselilo. Do izida prve knjige je sicer nato minilo še nekaj let,« je včeraj v Kulturnem centru Lojze Bratuž povedal Andrej Rozman Roza, pisatelj, pesnik, dramatik, igralec in prevajalec, ki je Gorico obiskal ob zaključku letošnjega projekta Bralna značka.

V veliki dvorani so mu v dveh izmenah prisluhnili otroci Večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom Gorica - učenci šol Otona Župančiča iz Gorice, Josipa Abrama iz Pevme, Frana Erjavca iz Štandreža, Alojza Gradnika iz Števerjana in Ludvika Zorzuta iz Bračana. Dogodka so se v okviru programa Predšolske bralne značke udeležili tudi otroci, ki obiskujejo zadnji letnik vrtcev Ringaraja, Sonček, Pikapolonica, Pika Nogavička, Kekec in Mavrica.

Vsi so prejeli priznanje za svoje bralne dosežke, imeli pa so tudi priložnost za srečanje s pravim avtorjem - že omenjenim Rozmanom Rozo -, ki je v svojem življenju napisal res veliko knjig.

V prvi izmeni je na oder najprej stopila učiteljica Barbara Rustja, ki je otroke povabila k petju »himne« Dežela branja, nakar je gost nagovoril učence prvih, drugih in tretjih razredov ter vrtčevske otroke. S svojim razigranim humorjem ter živim jezikom jih je takoj zvabil v pravljični svet: skupaj z njim so najprej prebrali slikanico Krava, ki jo je pasel Mihec, nato pa so se pozabavali še v verzih pesmi o veseli mareli in drugih zanimivih zgodbah.

V drugi izmeni so bili na vrsti četrtošolci in petošolci omenjenih šol ter njihovi vrstniki iz OŠ Cirila Kosmača iz Pirana, ki so v teh dneh na obisku pri učencih OŠ Župančič. Ob Andreju Rozmanu Rozi jih je nagovorila učiteljica Sara Miklus.