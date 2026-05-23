»Muzikal nas je še bolj povezal v skupnost«

Dijaški dom v Gorici praznuje 80 let in vsi že pričakujejo nov muzikal, saj se je vzgojno-izobraževalna ustanova v zadnjih letih večkrat izkazala z uspešnimi glasbeno-gledališkimi produkcijami, ki so postale eden njenih prepoznavnih pečatov. Osrednja proslava ob jubileju z naslovom Ko zrastemo bo na sporedu jutri ob 17. uri v goriškem Kulturnem domu, kjer bo nastopilo več kot 50 sedanjih in nekdanjih učencev od osnovne šole do 25. leta starosti. Scenarij in režijo podpisuje Andreja Benedetič, s katero smo se pogovorili o predstavi.

Osemdesetletnica je visok jubilej. Kaj boste prikazali občinstvu, ki se bo jutri zbralo v Kulturnem domu?

V Dijaškem domu imamo tradicijo, da ob vsaki okrogli obletnici pripravimo kulturni program in druženje. Osemdeset let je konkretna obletnica in smo pomislili, da bi se namesto preleta celotne zgodovine lahko osredotočili na zadnje desetletje in na tisto, zaradi česar smo postali prepoznavni: v tem obdobju smo namreč uprizorili sedem večjih muzikalov - Briljantino, Vesno, Matildo, Alico, Petra Pana, Bumbarje, Nenavadno poroko -, vsako leto pa tudi manjše glasbene predstave. Za osemdesetletnico smo pripravili kolaž vseh preteklih uspešnih produkcij. Delo se je začelo oktobra, saj gre za velik zalogaj. Povabili smo učence, ki so nastopali v pomembnejših vlogah, sestavili smo plesni ansambel. Pri predstavi sodelujejo sedanji in nekdanji dijaki, med katerimi nekateri danes študirajo zunaj naše dežele in v tujini. Vključili smo tudi njih, saj bodo posamezne točke, songe in plese povezovali videoklipi nekdanjih učencev.

Zakaj ste se zapisali ravno muzikalu?

Ker obsega širok spekter umetniških izrazov, v katerih se otroci lahko izkažejo, vsak po svojih najboljših sposobnostih: v petju, plesu, igri, kostumografiji in scenografiji. Tovrstno predstavo pripravljamo dalj časa, kar pomeni, da otroci doživijo celoten delovni proces in postopno sestavljanje celote, pri kateri se vsi potrudimo. Muzikal je recept, s katerim lahko združimo različne starosti in talente. Nekateri so prav med pripravami na te nastope odkrili svoje sposobnosti in jih nato razvijali tudi zunaj šole. Pri pripravi vsakega muzikala so sodelovali tako otroci Dijaškega doma kot vsi vzgojitelji, kar nas je v Dijaškem domu še bolj povezalo in ustvarilo neke vrste skupnost.

Kaj se skriva za naslovom Ko zrastemo?

Naslov proslave smo si izposodili iz muzikala Matilda. Pesem ima pomenljivo besedilo in govori o tem, kaj vse bo, ko bomo odrasli. Z ustvarjanjem muzikalov smo začeli pri najbolj popularnih, nadaljevali smo s pravljicami, na koncu se usmerili v družbeno-kritične, ki so zahtevnejši za publiko in za nastopajoče. Tudi mi smo se v tem procesu izpopolnjevali in tako kot so otroci odkrivali same sebe, smo tudi mi kot kolektiv zrasli.