Avtomobila in kombi vpleteni v nesrečo na hitri cesti H4

Danes okrog 7.30 se je na hitri cesti H4, pred izvozom Vogrsko v smeri Ajdovščine, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva avtomobila in kombi, poročajo Primorske novice.

Novogoriški prometni policisti so na kraju ugotovili, da je voznik avtomobila znamke audi (povzročitelj) vozil po pospeševalnem pasu in se vključeval v promet na vozni pas hitre ceste v smeri naselja Selo. Pri vključevanju v promet ni pustil mimo voznika kombija, ki je vozil po voznem pasu hitre ceste H4.

Voznik kombija je s prednjim desnim delom trčil v zadnji levi del avtomobila. Tega je odbilo naprej, tako da je s prednjim desnim delom trčil v zadnji levi del tretjega avtomobila znamke renault. Voznica slednjega se je ravno tako vključevala v promet na vozni pas hitre ceste. Po trčenju so vsa tri vozila obstala na voznem pasu hitre ceste, na vozilih je nastala materialna škoda.

Voznica avtomobila je bila v prometni nesreči lažje poškodovana, na kraju so ji prvo pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica. Pomoč policistom in reševalcem so nudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.

Zaradi odgovornosti za prekršek so povzročitelju izdali plačilni nalog.