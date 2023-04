Avtoriziranih mlajev ne bo niti v Doberdobu

Čeprav je pred nekaj meseci kazalo drugače, bo tudi v doberdobski občini – tako kot v goriški– letošnji praznik dela, prvi maj, minil brez mlajev. Vsaj takih, kot smo jih bili vajeni v preteklosti in ki bi bili avtorizirani. Občina Doberdob namreč ne bo mogla izdati uradnega dovoljenja za njihovo postavitev na javnih površinah v Doberdobu, Jamljah, Dolu in na Poljanah, saj varnostnega načrta, ki bi to omogočal in za katerega je decembra lani v proračunu predvidela 35.000 evrov, za zdaj še ni.

»Pripravo varnostnega načrta smo že pred meseci zaupali zunanjemu podjetju. Iskreno smo upali, da nam bo uspelo vse postopke izpeljati pravočasno, a se je izkazalo, da stvar sploh ni tako preprosta. Podjetje z delom še ni zaključilo – potrebna so namreč mnenja strojnega inženirja, gradbenega inženirja in geologa –, zato letos žal še ne bomo mogli izdajati dovoljenj za postavitev mlajev,« razlaga doberdobski župan Fabio Vizintin.

V sovodenjski občini, pravi župan Luca Pisk, so se odločili drugače. »Mlaje, čeprav manjše, bodo na javnih površinah kot običajno postavljali na Vrhu, v Rupi in v Gabrjah. Razni krajani so se name obrnili s prošnjo, da bi jih postavili na lastno odgovornost, in naposled sem se odločil, da jim izdam dovoljenje. Odgovorni bodo torej tisti, ki so prošnjo vložili, in sam župan,« pravi Luca Pisk.

Dva mlaja, napoveduje županja Franca Padovan, bosta kot vsako leto postavljena tudi v Števerjanu. Za enega bo poskrbelo društvo Briški grič, ki pa ne potrebuje posebnih dovoljenj, saj ga postavlja na zasebnem zemljišču, na glavnem trgu pa bodo mlaj postavili vaški mladeniči. »Že pred leti, ko smo obnovili trg, smo na njem dali urediti luknjo za mlaj. Z mladimi smo se dogovorili, da bodo kljub temu letos izbrali nekoliko manjše drevo, ob tem pa bodo za njegovo postavitev poskrbeli bolj zgodaj kot običajno in ob navzočnosti članov občinske ekipe civilne zaščite. Opolnoči bo mlaj že stal,« pojasnjuje števerjanska županja Franca Padovan.