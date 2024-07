Poletne noči v kalejdoskopu sedme umetnosti

Urbana novogoriška ploščad se bo že dvanajsto leto zapored prelevila v Letni kino Silvana Furlana, kjer bodo pod zvezdnatim nebom usmerjali pogled v šopek žanrsko raznolikih filmskih poslastic, ki so požele uspehe tako pri občinstvu kot na festivalih v mednarodnem prostoru. Med 24. in 31. julijem bo ob 21. uri letni kino v goriški prostor prinesel kar nekaj novitet in nosil tudi zrno družbene kritike.

Pestro filmsko dogajanje bo jutri uvedla sveža restavrirana kopija kultnega filma Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica režiserja Karpa Godine iz leta 1982. Drugi dan se bodo pomaknili v afriško četrt tretjega največjega kitajskega mesta. Ljubezenska zgodba Črni čaj Abderrahmana Sissaka z nežnimi potezami odpira razglede na afriško in kitajsko kulturo. Petkov večer bo zazvenel v melodijah dokumentarnega portreta Joan Baez: Jaz sem hrušč v avtorstvu Miri Navasky, Maeve O’Boyle in Karen O’Connor, ki vodi v zakulisje življenja legendarne kantavtorice in aktivistke. V soboto, 27. julija, bo Novo Gorico obiskal domači dokumentarni film Duhovnica režiserke Maje Prettner, portret evangeličanske duhovnice Jane, ki se odloči za izstop iz duhovniškega poklica. Film je bil med drugim dobitnik nagrad vesna za montažo in nagrade občinstva za najboljši celovečerni film na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. V nedeljo, 28. julija, bodo utripali z vrhuncem sodobne italijanske kinematografije z naslovom Jutri je še en dan. Paola Cortellesi, ki v vlogi režiserke in glavne igralke z obilico podrobnosti predstavi vsakdanjik rimske delavske družine po 2. svetovni vojni, je Italijane trumoma privabila v kinodvorane. Ponedeljkovo dogajanje bo zaznamoval film francoske režiserke Justine Triet Anatomija padca.

Poskrbeli tudi za najmlajše

Torek, 30. julija, bo dan za najmlajše in navdušence nad animacijo. Briljantno novo delo filmskega čarovnika Hajaa Mijazakija Fant in čaplja postavlja v središče 11-letnega Mahita, ki je po izgubi mame prisiljen zapustiti Tokio in se preseliti na podeželje. Niz se bo zaključil z mojstrovino Wima Wendersa. Vrača se v Tokio, kjer je posnel ganljivo filmsko pesem Popolni dnevi, ki raziskuje iskanje lepote v drobnih trenutkih vsakdanjega življenja.

Celovečerce bodo uvajali kratki filmi, tudi tokrat bo to eklektična zmes kratkometražcev v avtorstvu Giulia De Paolisa ter študentk in študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, ki bodo navzoči na projekcijah - Karin Likar, Ana Logar, Luka Mavrič in Neda Ivanović. Vsi filmi bodo opremljeni s slovenskimi podnapisi, razen filma Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica, ki bo opremljen z italijanskimi podnapisi. Projekcije bodo brezplačne in se bodo začenjale ob 21. uri. V primeru dežja bodo projekcije v Kulturnem domu Nova Gorica. Filmske sanje pod zvezdnatim nebom riše Kinoatelje v sodelovanju z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, pod okriljem občine Nova Gorica. Letni kino je del uradnega programa EPK 2025.