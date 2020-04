Bar spet obratuje ...

Na tovornem postajališču pri Štandrežu je od torka strankam spet na voljo kavarna, ki je bil dalj časa zaprta zaradi ukrepov za zajezitev okužbe s koronavirusom. Bar Crossing, ob infotočki pred nekdanjim mejnim prehodom, je družba Sdag lahko odprla v skladu z deželnimi uredbami, ki zadevajo lokale ob pristaniščih in postajališčih. Odprtje bara seveda pogojujejo določeni varnostni predpisi. V prostor lahko vstopajo samo po tri osebe, v vsakem primeru je obvezna uporaba zaščitne maske in rokavic. Stranke morajo tudi upoštevati varnostno razdaljo. Hrano in pijačo morajo stranke nakupiti in odnesti s sabo, saj ju ni dovoljeno uživati v baru. Vso hrano in pijačo prodajajo v embalažah za enkratno uporabo.Na goriškem tovornem postajališču so od začetka izrednih razmer sprožili akcijski načrt za preprečevanje okužb v vseh prostorih, s katerimi upravljajo. Svoja prizadevanja so osredotočili predvsem na storitve, ki jih ponujajo šoferjem tovornjakov. Stranišča in prhe, ki so na voljo šoferjem, kakor ponavadi čistijo, redno pa jih tudi razkužujejo. V infotočki in krajih, kjer se zbirajo šoferji, tudi skrbijo za razkuževanje z ozonom, na razpolago pa so dali tudi razkužilne gele za roke.