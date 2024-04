V Doberdob eno prvo mesto

V pričakovanju na prireditev Vivicittà-Poživimo mesto, ki bo povezala Gorico in Novo Gorico v nedeljo, 14. aprila, so v četrtek, 11. aprila, v goriški obrtni coni izpeljali Ulični tek za šolarje. Pomerilo se je 187 fantov in deklet, starih od 12 do 14 let, ki obiskujejo devet različnih šol na obeh straneh nekdanje meje. Med udeleženci so bili tudi učenci nižjih srednjih šol iz Doberdoba in Ivan Trinko iz Gorice; med njimi se je najboljše odrezala Jennifer Giorgi (Doberdob), ki je zmagala med dekleti, rojenimi leta 2010. Dobre rezultate so dosegli še Alessia Liliana (Trinko, 4. mesto letnik 2011), Neva Sfiligoj (Trinko, 6. mesto letnik 2012), Allegra Parizzi (Trinko, 3. mesto letnik 2010), Lorenzo Moimas (Trinko, 3. mesto letnik 2010) in Alex Tarantini (Trinko, 6. mesto letnik 2010).

Ulični tek in sploh prireditev Vivicittà-Poživimo mesto organizirajo zveza UISP, Športna zveza Nova Gorica, ZSŠDI, športno društvo Mark iz Šempetra in Marathon klub iz Gorice.