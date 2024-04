Tržiška občina zaposluje razne poklicne profile. Trenutno je v teku šest natečajev, s katerimi iščejo skupno devet novih uslužbencev. Od leta 2017 so skupno izvedli 44 natečajev, s katerimi so skupno zaposlili 150 oseb.

V prejšnjih dneh so na tržiški občini opravili fizične teste kandidati za štiri mesta lokalnih policistov. Prijavilo se je 28 kandidatov, 25 jih je bilo uspešnih. Včeraj so opravili še praktično in pisno preverjanje. Fizični test je med drugim predvidel tek na 1000 metrov; moški so morali to razdaljo preteči v manj kot petih minutah, ženske pa manj kot v šestih minutah.

Do 18. aprila se po drugi strani interesenti lahko prijavijo na natečaj za zaposlitev višjega upravnega svetovalca. Rok za vložitev prošenj za mesto programerja zapade 29. aprila, za mesto občinskega uradnika pa 13. maja (ustna preizkušnja bo na sporedu 20. maja).