Barak in Havana zavohala pol kilograma hašiša

Policisti so včeraj izvedli obsežen poostren nadzor na ozemlju ronške in tržiške občine, med katerim so preverili identiteto 370 oseb in pregledali 150 osebnih vozil. Skupno so naložili pet glob, med katerimi so bile štiri zaradi zapadlega tehničnega pregleda in ena zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja. Pri akciji so sodelovali tudi policisti iz Bologne s službenimi psi. Barak in Havana sta se s svojima vodnikoma odpravila v periferijo Tržiča, kjer sta na robu kraške gmajne zavohala pol kilograma hašiša. Policisti so drogo zasegli in sprožili preiskavo, da bi ugotovili, kdo jo je odložil na kraški gmajni ob robu mesta.