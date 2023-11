Barve nam polepšajo življenje

Another world is possible! je naslov razstave Vesne Benedetič, katere odprtje je potekalo v petek v Feiglovi knjižnici, kjer bo na ogled do vključno 15. decembra. »Zdi se mi lepo, da vsebuje ta boljši svet, ki si ga je Vesna izmislila, toliko knjig,« je uvodoma v imenu gostiteljev dejal Alex Devetak. Z umetnico se je med ilustracijami na kratko pogovorila Klavdija Figelj, kuratorka projekta Art vitrina Trgovski, ki predstavlja mlade umetnike in mojstre iz zbirke KB Delniške Družbe.

»Mislim, da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bomo v tej naši Art vitrini prišli do ilustracije, ki je tak naravni zaveznik temu prostoru in knjigam, ki se v njem nahajajo,« je dejala Klavdija Figelj. O ilustracijah Vesne Benedetič pa je povedala, da o njih sama umetnica pravi, da so to nekake slikovne pripovedi. »Težko mi je reči ilustracija, ker je ilustracija striktno vezana na besedilo. To pa so ilustracije, ki so vezane na neke moje zgodbe, ki niso napisane,« je dejala umetnica, ki je študirala v Ljubljani na Akademiji za likovno umetnost pri profesorju in akademskem slikarju Savu Sovretu. »Zanj lahko rečem, da je bil res moj maestro, ker me je naučil nekaj bistvenega. Tehniko te lahko kdorkoli nauči in se je lahko celo tudi sam naučiš. Ampak pravi učitelj je tisti, ki te nauči gledati,« je razkrila Vesna Benedetič.