Barve, ples, glasba in tradicije v središču Gorice

Osem mednarodnih folklornih skupin oz. več kot 300 nastopajočih plesalcev bo oblikovalo letošnji, že 51. svetovni festival folklore v organizaciji združenja Etnos, ki bo potekal med 24. in 27. avgustom. V Gorico se bodo pripeljali folklorni plesalci iz Senegala, Južne Koreje, Mehike, Moldavije, Portugalske, Čila – Velikonočnega otoka, Sicilije ter Španije oz. Kanarskih otokov. To bo eksplozija barv, melodij in ritmičnega vrtenja na priložnostnih odrih in na nedeljskem mimohodu po goriških ulicah.

Kaj se nam tokrat obeta, smo izvedeli včeraj v občinskem parku, kjer je predsednik združenja Etnos Stefano Miniti ob prisotnosti številnih sodelujočih (Zavod GO! 2025 je zastopala Klavdija Figelj) predstavil program.

Dogajati se bo začelo v četrtek, 24. avgusta, ko bo na Battistijevem trgu koncert skupine Freevoices, kateremu bo sledil nastop krajevnih folklornih skupin Santa Gorizia, Danzerini iz Ločnika in Michele Grion iz Koprivnega. Oder bodo slednji prepustili gostom iz Južne Koreje, Senegala, Mehike in Španije, večer pa bo sklenil prižig ognja prijateljstva.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.