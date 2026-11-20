Medknjižnična izposoja v sistemu BiblioGO! se z leti širi in povezuje vse več knjižnic na Goriškem. Trenutno jih je v sistemu 26, v kratkem naj bi se jim pridružila še oglejska knjižnica. Za učinkovitejše povezovanje knjižničnih enot in hitrejšo dostavo knjig so morali dosedanje že precej dotrajano vozilo zamenjati z novim. Odločili so se za električni kombi Ford Transit, ki so ga včeraj predstavili v novem večnamenskem središču Tržiškega kulturnega konzorcija v Ronkah.

Posebnost nove pridobitve je njena okoljska naravnanost. Večnamensko središče Tržiškega kulturnega konzorcija razpolaga s sončno elektrarno z močjo 34 kW, ki zagotavlja energijo za delovanje objekta, razsvetljavo in klimatske naprave, potrebne za ustrezno hranjenje knjižničnega gradiva, obenem pa tudi za polnjenje električnega kombija. Tako bo vsakodnevni prevoz knjig med občinami potekal brez emisij ogljikovega dioksida in stroškov za gorivo. Prihranjena sredstva bodo lahko namenili drugim dejavnostim, predvsem nakupu novih knjig in spodbujanju branja.

V novem večnamenskem centru je konzorcij uredil tudi prostore za hranjenje lastnega knjižničnega, arhivskega in zgodovinskega gradiva ter knjig, ki prihajajo iz posameznih občinskih knjižnic. Takšna centralizacija omogoča knjižnicam, da sprostijo prostor za čitalnice in dejavnosti za obiskovalce, celotno gradivo pa ostaja dostopno v skupnem spletnem katalogu. Ker se dostava začne na mestu, kjer je zbrano knjižnično gradivo, je manj vmesnih postopkov, čas dostave knjig bralcem pa naj bi se prepolovil.

Predsednik Tržiškega kulturnega konzorcija Davide Iannis je poudaril, da je novo električno vozilo pomemben zaključni korak širšega projekta, ki je nastal v sodelovanju z občinami, obenem je opozoril, da predstavlja zelo pomembno pridobitev tudi nov sedež. »Po zaslugi finančnega prispevka Dežele Furlanije - Julijske krajine, vrednega 1,4 milijona evrov, smo zgradili večnamenski center, ki zagotavlja ustrezne pogoje za ohranjanje skupne kulturne in zgodovinske dediščine,« je poudaril Iannis, ki se je na koncu svojega nagovora zahvalil tako Deželi Furlaniji - Julijski krajini kot tudi Fundaciji Goriške hranilnice in vsem sodelujočim, ki so omogočili uresničitev projekta.

Širši izbor za male knjižnice

Predsednica koordinacije sistema BiblioGO! Flavia Moimas je poudarila, da je medknjižnična izposoja eden od temeljev delovanja mreže. Omogoča namreč, da imajo tudi manjše občinske knjižnice, ki same ne morejo zagotoviti tako obsežnega knjižničnega fonda, svojim uporabnikom na voljo veliko širši izbor knjig. Mreža se medtem še naprej širi, saj so že prispele nove pobude za vključitev, med njimi s strani občine Oglej.

Predsednica Fundacije Carigo Roberta Demartin je pojasnila, da so nakup vozila podprli zaradi pomembne vloge knjižnic kot prostorov znanja, srečevanja, vključevanja in povezovanja skupnosti. Pristavila je, da je vlaganje v knjižnično mrežo naložba v kulturni in družbeni razvoj območja.

Predstavitve so se udeležili tudi ronški župan Mauro Benvenuto, predstavnica tržiške Gilda Aloisio, direktor konzorcija Roberto Del Grande indrugi predstavniki lokalnih ustanov. Novo vozilo je blagoslovil ronški župnik Ignazio Sudoso, ki je poudaril, da ne gre zgolj za prevozno sredstvo, temveč za vizijo širjenja kulture in uveljavljanja njenega pomena za osebnostno rast in razvoj kritičnega mišljenja slehernega posameznika.

Čestitke ob predstavitvi je konzorciju poslala tudi senatorka Tatjana Rojc, ki je v pisnem sporočilu pohvalila njegovo prizadevanje in sposobnost dolgoročnega uresničevanja tovrstnih pobud.

Novo vozilo za zagotavljanje medknjižnične izposoje je vredno 60.000 evrov. Kupili so ga s prispevkom Fundacije Goriške hranilnice. Nadomestilo bo dosedanje dostavno vozilo in omogočalo prevoz knjižničnega gradiva med 26 knjižnicami, vključenimi v sistem BiblioGO!. Med njimi so tudi knjižnice v Doberdobu, Sovodnjah, Števerjanu in Nabrežini ter Feiglova knjižnica v Gorici, sicer je kar nekaj slovenskih knjig na voljo bralcem tudi v ronški knjižnici Sandro Pertini. Sistem BiblioGO! skupno razpolaga z več kot 450.000 knjižničnimi enotami, ki so prek medknjižnične izposoje dostopne uporabnikom po celotnem območju. Nov kombi so med drugim opremili z nekaj oznakami v italijanskem in slovenskem jeziku, tako da je »dvojezičen«.