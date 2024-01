»Bil je najboljši predstavnik Dežele FJK«

Pred goriškim zaporom, kamor so ga zaprli leta 1944, so v nedeljo obeležili stoletnico rojstva poslanca Lorisa Fortune. K tabli, ki so jo leta 2005 postavili v njegov spomin, so položili venec nageljnov. Svečanost je potekala v organizaciji odbora, ki ga sestavljajo Marino Visintin, Sergio Medeot, Aleš Waltritsch in Livio Spanghero. Ob lepem številu udeležencev je srečanje uvedel nekdanji zagrajski župan Marino Visintin, v imenu Občine Gorica je pozdravil Maurizio Negro. Mirko Primožič je v obeh jezikih prinesel pozdrav ANPI-VZPI, sledil je govor senatorke Tatjane Rojc. Zaključil je Aleš Waltritsch.

Furlanski poslanec Loris Fortuna se je rodil 22. januarja 1924 v okolici Bergama, odraščal pa je v Vidmu. Včeraj bi torej praznoval sto let. Bil je partizan, odvetnik, najprej član komunistične in nato socialistične stranke, minister italijanske republike in podpredsednik poslanske zbornice, predvsem pa protagonist bitk za državljanske svoboščine. »Bil je, skupaj s Scalfarijem, Leprejem in drugimi, podpisnik prvega zakonskega predloga socialistične stranke PSI za zaščito slovenske manjšine. Bil je najbrž tudi najboljši parlamentarni predstavnik Dežele Furlanije - Julijske krajine,« je na svečanosti dejal Waltritsch.

Videmski politik je bil tudi pobudnik uzakonitve ločitve in splava, še posebno se je zavzemal za pravice delavcev in zatiranih. Ne vsi vedo, da je konec petdesetih let tudi širil slovensko poezijo v Italiji, so spomnili na nedeljski svečanosti pred zaporom, od koder so ga nacisti odpeljali na prisilno delo v Nemčijo, in v katerega ga je od aprila do decembra 1944 zaprla tajna policija Gestapo operativne cone Adriatisches Küstenland. »To je subjekt, kateremu so obljubili pripadnost in zvestobo predstavniki organizacije, ki so jo včeraj sprejeli na goriški Občini,« se je Waltritsch tudi navezal na sobotno svečanost veteranske organizacije X Mas v mestni hiši.

»Fortuna je bil napreden politik, ukvarjal se je s tematikami, ki jih obravnavamo še danes. Med temi sta tema zapora in pasivna evtanazija,« je poudarila senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc in dejala, da je v današnjem času političnega razvrednotenja spomin na Lorisa Fortuno še toliko bolj pomemben. »Politično moč je Fortuna uporabil v boju za tiste pravice, ki so botrovale razvoju italijanske države,« je poudarila senatorka Rojc.