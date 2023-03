Bile so čezmejno drzne in nadvse ustvarjalne

V organizaciji Fakultete za humanistiko in Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Kulturno turističnega združenja Pot pisateljic so v sredo, na mednarodni dan žensk, po Gorici prvič izpeljali sprehod, na katerem je bilo pod vodstvom Jasmine Jerant mogoče spoznavati čezmejno drznost pisateljic, ki so v mestu živele in ustvarjale. To so bile Carolina Luzzato Coen, Marie Schmitzhausen, Marica Nadlišek Bartol, Marie von Berks, Ljubka Šorli, Alma Karlin in Pavlina Pajk.

Avtorice člankov in knjig

Od Neptunovega vodnjaka na Travniku se je skupina najprej odpravila proti Nadškofijski ulici 21. Tam je ustvarjala Carolina Luzzatto Coen (1837-1919), teta Carla Michelstaedterja, ki se v Gorico preselila po poroki z Girolamom Luzzatom Coenom. Napisala je več del, uveljavila se je tudi kot novinarka in urednica. Bila je dopisnica časopisov Il Piccolo, La giovane Trieste, La Patria del Friuli in Pagine Friulane. Med letoma 1878 in 1880 je bila urednica dnevnika L’Isonzo. Ustanovila je kar nekaj časopisov, proti koncu 19. stoletja pa se je odvrnila od navdušenja za slovenstvo in se približala iredentizmu, ki ga je širila tudi v časopisih Il Corriere di Gorizia in Corriere Friulano.

Še bolj uspešna je bila Marie Schmizthausen, poročena Maria von Egger, ki je ustvarjala pod psevdonimom Paul Lacroma (1851-1929) v Gosposki ulici 35. Otroštvo je preživela v Benetkah in v Osijeku, šolala se je pri šolskih sestrah v Gorici, kjer je spoznala svojega moža, odvetnika Camilla von Eggerja. Svoja najbolj uspešna dela je pisala v nemščini, med kritiki pa je požela zanimanje zaradi zgodovinskega romana iz antične dobe o Ogleju, priljubljeni pa so bili tudi njeni drugi romani, kratke zgodbe in zapisi o slikoviti goriški pokrajini. V zbirki Bagatele najdemo tudi zgodbo o grobnici Burbonov na Kostanjevici.

Med njimi tudi Slovenke

Ste vedeli, da je urednica prve slovenske ženske revije Slovenka Marica Nadlišek Bartol (1867-1940) obiskovala nekdanje učiteljišče v današnjem pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev v Gorici? Leta 1927 je objavila svoje spomine pod naslovom Iz mojega življenja, v katerih je obujala tudi svoje prve dni v Gorici. Ali da je v Dantejevi ulici 14 svoja zadnja leta preživela Marie von Berks oz. Mara Čop (1850-1910), ki je o svojih potovalnih vtisih s celega sveta pisala za francoske časopise in dnevnike, med drugim tudi za Nouvelle revue?

