Bo zdravstveni dom izpolnjeval vse pogoje?

»Ministrska uredba št. 77/2022 določa značilnosti skupnostnih zdravstvenih domov in skupnostnih bolnišnic. Zato sprašujemo: ali bo naš skupnostni zdravstveni dom deloval po teh merilih oziroma s tem kadrom, opremo, urnikom in storitvami?« To vprašanje postavlja goriški odbor za javno zdravstvo Giorgio Bisiani, ki po zadnji seji goriškega občinskega sveta opozarja na veliko negotovost glede prihodnje ureditve skupnostnega zdravstvenega doma, ki ga bodo 20. aprila odprli na območju nekdanjega pulmološkega oddelka v Ulici Vittorio Veneto v Gorici.

Odbor vztraja, da bi bilo treba vodstvo zdravstvenega podjetja Asugi in deželnega odbornika za zdravstvo Riccarda Riccardija povabiti na uradno sejo občinskega sveta, ne pa na neformalno srečanje z občani in svetniki ob odprtju novega objekta. Zahteva po njihovih besedah ni politično motivirana, ampak nujna, saj gre za vprašanje, ki zadeva prihodnost teritorialnega zdravstva na Goriškem. Pri tem se sklicujejo tudi na poročilo agencije Agenas za leto 2025, iz katerega po njihovih navedbah izhaja, da v Furlaniji - Julijski krajini ni nobenega skupnostnega zdravstvenega doma, v katerem bi bili dejansko aktivni vsi obvezni servisi.

V sporočilu člani odbora poudarjajo, da njihova pobuda nikakor ni »pristranska«. Opozarjajo tudi na veliko vsoto javnega denarja, ki je bila vložena v projekt: za obnovo stavb je bilo po njihovih navedbah porabljenih več kot 38 milijonov evrov (delno gre za sredstva iz NOO), zato občani pričakujejo konkretne koristi. Svoja razmišljanja in zahtevo so zato posredovali vsem vodjem svetniških skupin v občinskem svetu v upanju, da bi pobudo skupaj podprle vse politične sile in jo naslovile na župana Rodolfa Ziberno.