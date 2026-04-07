Skoraj 200 jih je prvič zaprosilo za pomoč

Za pomoč v solidarnostnih trgovinah goriške nadškofijske Karitas je lani prvič zaprosilo 199 družin, kar je 66 več kot leto prej. Podatek kaže, da se tudi v teh krajih povečuje število ljudi, ki jih draginja potiska v finančno stisko. Skupno je pomoč v petih emporijih solidarnosti v Gorici, Tržiču, Gradišču, Červinjanu in Krminu lani poiskalo 778 družin in posameznikov oziroma 1590 ljudi. V letu 2025 so zabeležili 16.882 obiskov, skupna vrednost razdeljenih živil in drugih osnovnih potrebščin pa je dosegla skoraj 1,3 milijona evrov. Kot poudarjajo pri Karitas, številke potrjujejo, da emporiji ostajajo ena osrednjih opor ljudem v socialni in gospodarski stiski. Med razdeljenimi izdelki niso bila le živila, temveč tudi higienski pripomočki in plenice za otroke.