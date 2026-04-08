Vrnila se je burja

Popoldne bo oslabela, ponoči pa se bo spet okrepila

Darko Bradassi |
FJK |
8. apr. 2026 | 11:07
    Vrnila se je burja
    Pogled iz Brojnice proti Trstu danes ob 11.15 (SPLETNA KAMERA WHATS’UP CAMS)
Vrnila se je burja, ki proti nam preusmerja nekoliko hladnejši zrak od tistega, ki se je zadrževal nad nami v preteklih dneh, ko smo beležili za ta čas zelo visoke temperature. Najmočnejši sunki so v Trstu dosegli hitrost 75 kilometrov na uro. Živo srebro se počasi vrača v dolgoletno normalnost, zlasti v petek bodo temperature spet okrog dolgoletnega povprečja.

Pod vplivom anticiklona ter suhega zraka, ki ga preusmerja proti nam, prevladuje stanovitno in sončno vreme. Danes in jutri bo pretežno jasno. Zlasti v dopoldanskih urah bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne ob morju oslabela in se ponoči spet okrepila. Jutri popoldne bo spet oslabela.

Postopno bo rahlo hladneje.

V petek bo na vreme pri nas kratkotrajno vplivala oslabljena vremenska motnja, Povečini bo nekaj več spremenljivosti, zlasti v severnih goratih predelih bodo možne občasne manjše padavine. Ohladilo se bo, temperatura se bo spustila na vrednosti okrog dolgoletne normalnosti. Zlasti čez dan bo hladneje kot v minulem obdobju.

V soboto bo sončno.

V nedeljo bo z južnimi vetrovi pritekal toplejši in postopno bolj vlažen zrak. Povečini bo zmerno do pretežno oblačno.

V ponedeljek kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami.

