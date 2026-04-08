Vrnila se je burja, ki proti nam preusmerja nekoliko hladnejši zrak od tistega, ki se je zadrževal nad nami v preteklih dneh, ko smo beležili za ta čas zelo visoke temperature. Najmočnejši sunki so v Trstu dosegli hitrost 75 kilometrov na uro. Živo srebro se počasi vrača v dolgoletno normalnost, zlasti v petek bodo temperature spet okrog dolgoletnega povprečja.

Pod vplivom anticiklona ter suhega zraka, ki ga preusmerja proti nam, prevladuje stanovitno in sončno vreme. Danes in jutri bo pretežno jasno. Zlasti v dopoldanskih urah bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne ob morju oslabela in se ponoči spet okrepila. Jutri popoldne bo spet oslabela.

Postopno bo rahlo hladneje.

V petek bo na vreme pri nas kratkotrajno vplivala oslabljena vremenska motnja, Povečini bo nekaj več spremenljivosti, zlasti v severnih goratih predelih bodo možne občasne manjše padavine. Ohladilo se bo, temperatura se bo spustila na vrednosti okrog dolgoletne normalnosti. Zlasti čez dan bo hladneje kot v minulem obdobju.

V soboto bo sončno.

V nedeljo bo z južnimi vetrovi pritekal toplejši in postopno bolj vlažen zrak. Povečini bo zmerno do pretežno oblačno.

V ponedeljek kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami.