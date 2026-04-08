»Goljufi iščejo svoje žrtve na spletu, a jih pogosto obiščejo tudi na domu«

Goljufije so v zadnjih letih v porastu tudi v nekdanji goriški pokrajini, pri čemer storilci uporabljajo vse bolj prefinjene metode. Policisti in karabinjerji opozarjajo, da se pojavlja vse več različnih vrst prevar, ki ciljajo na različne skupine ljudi – od mladih uporabnikov spleta do starejših, ki so pogosto tarča goljufov na domu. Goljufi med iskanjem žrtev na spletu izkoriščajo družbena omrežja, elektronsko pošto in lažne spletne strani. Pogoste so prevare z lažnimi nagradnimi igrami, investicijskimi priložnostmi ali zlorabami osebnih podatkov. Ob tem ne gre zanemariti tudi klasičnih oblik goljufij – storilci se pogosto predstavljajo kot serviserji, odvetniki, policisti in žrtve obiščejo kar na njihovem domu.

Med ustanovami, ki prirejajo informativna srečanja o goljufijah najrazličnejših vrst, je tudi združenje potrošnikov Adiconsum. Njegov deželni predsednik Giuseppe De Martino, sicer dolgoletni sindikalist v vrstah sindikata CISLin tudi nekdanji član uprave goriškega župana Vittoria Brancatija, je v prejšnjih dneh predaval v Števerjanu.

Razširjene tudi na Goriškem

»Vse bolj so razširjene spletne prevare, vendar je tudi na Goriškem kar nekaj primerov klasičnih goljufij,« pravi Giuseppe De Martino in opozarja, da so pred nekaj dnevi žensko v Fari po telefonu prepričevali, naj izroči svoj denar uslužbencu nekega podjetja, ki jo bo obiskal na domu. »Včasih potencialne žrtve obiščejo prodajalci najrazličnejša blaga in jih prepričajo, da podpišejo dokazilo o njihovem obisku, pri čemer gre v resnici za pogodbo, s katero se obvežejo, da bodo kaj kupili,« opozarja De Martino. Po njegovih besedah so tako mlajši kot starejši vse bolj pogosto žrtve spletnih goljufij.

»V zadnjih časih je kar nekaj prevar povezanih s kripotovalutami,« opozarja naš sogovornik. Zelo pozorni je treba biti tudi pred podpisom pogodb z dobavitelji električne energije, plina in telefonskih storitev, saj ne gre nasedati ponudbam, ki obljubljajo izredno nizke cene.

De Martino zato poudarja, da je ključnega pomena previdnost. Podobno kot policisti in karabinjerji tudi sam ljudem svetuje, naj ne posredujejo osebnih ali bančnih podatkov neznancem, naj preverijo identiteto oseb, ki jih kontaktirajo, ter naj ne odpirajo sumljivih spletnih povezav.

»Ravno tako je treba biti posebej pozorni pri nenapovedanih obiskih na domu. Ne nazadnje se ne smemo sramovati, če so nas opeharili, temveč moramo goljufijo takoj prijaviti varnostnim organom,« poudarja deželni predsednik združenja Adiconsum Giuseppe De Martino. Število prijavljenih primerov narašča, vendar varnostni organi poudarjajo, da veliko goljufij ostane neprijavljenih. Prav zato je ozaveščanje javnosti ključnega pomena v boju proti tovrstnim kaznivim dejanjem.