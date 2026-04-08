Projekcije Sarajevo safari v Gorici, Trstu in Špetru

Dokumentarec Sarajevo safari je svetovno in slovensko premiero doživel že leta 2022, a delo Mirana Zupaniča danes dobiva novo odmevnost. Film namreč ne obuja le ene najbolj pretresljivih zgodb obleganja Sarajeva med letoma 1992 in 1996, temveč sproža tudi nova vprašanja, novinarske raziskave in preiskave.

Italijanska premiera je 25. marca v okviru festivala Pordenone Docs Fest v Pordenonu napolnila dvorano Cinemazero do zadnjega sedeža, film pa se zdaj seli v okviru Cikla slovenskega filma v Italiji, ki ga pripravlja Kinoatelje s partnerji, po Furlaniji - Julijski krajini in odpira prostor za razprave, ki segajo daleč onkraj filmskega platna.

Film razkriva eno najbolj pretresljivih in zamolčanih zgodb obleganja Sarajeva, to je obstoj skrivnostne skupine premožnih tujcev, ki so plačevali za možnost streljanja na prebivalce obleganega mesta. »Ne verjamem, da v vsakem od nas počiva zver, temna noč. Morda sem star, a sem naiven. Je pa res, da tam, kjer je svetloba, obstaja tudi noč,« je režiser Miran Zupanič odgovoril na vprašanje iz občinstva, ali je Sarajevo Safari tudi odsev nečesa nasilnega, kar potlačeno prebiva v človeku. Režiser je poudaril, da sam raziskave ne namerava nadaljevati, temveč štafeto predaja drugim – od novinarjev do policije in sodišč.

Film, ki je nastala v produkciji Arsmedie, bo imel goriško premiero ob prisotnosti režiserja 14. aprila ob 20. uri v Hiši filma. Ob tej priložnosti bo kino premiero v Italiji doživel kratki animirani film Julka režiserke Valerie Cozzarini, nastal po motivih črtice Borisa Pahorja Metulj na obešalniku.

Repriza projekcije v Gorici bo 16. aprila ob 17.30.V Trstu bo Sarajevo safari na sporedu 17. aprila ob 20.30 v kinu Ariston ob prisotnosti avtorja, v sodelovanju z La Cappella Underground in Slovenskim klubom.

V Špetru bo film na ogled 29. aprila ob 20. uri v prostorih SMO, prav tako ob prisotnosti režiserja, dogodek pa nastaja v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo.