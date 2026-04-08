Zlata grla letos spet po starem

Na 23. reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Zlata grla se bo letos srečalo 450 malih in mladih pevcev iz Furlanije - Julijske krajine v Italiji in iz Slovenije. Dvodnevni praznik zborovskega petja bo potekal 17. in 18. aprila v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici.

Po posebni lanskoletni izdaji ob Evropski prestolnici kulture se Zlata grla vračajo k ustaljeni obliki, ki predvideva netekmovalni in tekmovalni del. Temeljni namen revije ostaja nespremenjen: mladim pevcem ponuditi kakovostno koncertno izkušnjo, priložnost za skupno delo in jasen cilj skozi sezono - dobro pripravljen nastop pred občinstvom in strokovno žirijo.

Tekmovalni koncert spremlja tričlanska strokovna žirija, ki zborovodjem po nastopu poda tudi strokovne napotke za nadaljnje delo. Letos bodo zbore ocenjevale glasbene pedagoginje Mateja Černic, Barbara Kovačič in Andreja Štucin Cergol.

Na netekmovalnem koncertu, ki bo v petek, 17. aprila, ob 18. uri bo nastopilo enajst zborov. Predstavili se bodo otroški pevski zbor Etko Mužetko z Vrha, mali in veliki otroški pevski zbor F. B. Sedej iz Števerjana, otroški pevski zbor Petpedi iz Nabrežine, otroški pevski zbor Plešivo iz Bračana, otroški in mladinski pevski zbor OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne, otroški pevski zbor Štmaver, otroški pevski zbor Večstopenjske šole Gorica, otroški pevski zbor Veseljaki iz Doberdoba ter mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice.

V soboto, 18. aprila, bo sledil tekmovalni koncert, na katerem bo v dveh delih nastopilo deset zborov. V prvem delu se bodo pred tričlansko strokovno žirijo predstavili mladinski in mešani mladinski zbori: dekliški del mešanega mladinskega pevskega zbora Srečko Kosovel iz Ajdovščine, mladinski pevski zbor Stanko Premrl iz Podnanosa, mladinski pevski zbor Merchoir iz Idrije in mladinski pevski zbor Druge OŠ Slovenj Gradec.

V drugem delu bodo nastopili otroški pevski zbori Emil Komel iz Gorice, OŠ Josipa Vandota iz Kranjske Gore, OŠ Domžale, Fran Venturini iz Domja, OŠ Ljubka Šorli iz Romjana in OŠ Brezovica pri Ljubljani.

Prvi del tekmovalnega koncerta se bo začel ob 11.30, drugi ob 15. uri, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad pa je predvidena ob 18. uri.Revijo Zlata grla prireja Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela v sodelovanju z Združenjem cerkvenih pevskih zborov iz Gorice.