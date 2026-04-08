Na vzletišču Kobala na Tolminskem sta se poškodovala jadralna padalca

Ta konec tedna sta se na Tolminskem poškodovala dva tuja jadralna padalca, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Oba sta imela zaradi nenadne spremembe vetra težave na vzletišču Kobala, zaradi suma poškodbe hrbtenice so ju prepeljali v bolnišnico.

V soboto popoldne je na Tolminskem 24-letna državljanka Madžarske letela z jadralnim padalom v tandemu s 26-letnim državljanom Madžarske. Na vzletišcu Kobala je ob vzletu približno meter nad tlemi zaradi nenadne spremembe vetra tandemsko padalo zaneslo tako, da je sledil trši pristanek.

Pri tem se je 24-letna jadralna padalka poškodovala, utrpela je domnevni zlom ledvenih vretenc. Zaradi poškodbe so jo prepeljali v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

V nedeljo je prišlo do nove nesreče jadralnega padalca, v kateri se je huje poškodoval 40-letni češki državljan. Pri vzletu nekaj pred 13. uro na vzletišču Kobala ga je močan sunek vetra zasukal v drugo smer, kot je šlo padalo. Posledično se je padalo zaprlo in je padel na brežino z višine okoli 20 metrov. Pri padcu se je češki jadralni padalec poškodoval.

Na kraju so ga oskrbeli tolminski gorski reševalci, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Ugotovili so lažje poškodbe hrbtenice in trebuha.

O dogodkih je policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. O vseh ugotovitvah pa bodo policisti policijske postaje Tolmin pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.