Bogatejši za Škabrijelko, novo gorsko kolesarsko pot

Na Goriškem se v zadnjih letih pomembno razvija gorski kolesarski turizem, novogoriška občina pa je s projektom legalizacije enoslednice Škabrijelka na Škabrijelu odslej bogatejša za novo zgrajeno gorsko kolesarsko pot. Ta je dolga skoraj štiri kilometre, začne se na razglednem vrhu Škabrijela in nato pelje po gozdnih površinah s krajšimi odseki po makadamskih poteh v ohranjenem naravnem okolju.

Za izgradnjo Škabrijelke je zaslužna manjša skupina članov TCS, Društva graditeljev gorsko kolesarskih poti Nova Gorica, ki je opravila veliko ur terenskega dela. Branko Belingar, predsednik Društva TCS, pravi, da Škabrijelka s svojo pokrajinsko raznovrstnostjo, bogato kulturno dediščino, zgodovino, vrhunsko kulinariko in celoletno blago klimo ponuja izkušnjo, ki je na tako kratkih razdaljah in času ne moremo doživeti skoraj nikjer drugje. »Navkljub atraktivni in razvejani infrastrukturi pa se ta segment kolesarjenja v Sloveniji srečuje z največjimi problemi na zakonodajnem področju, saj njegov razvoj močno ovirajo številni zakonodajni predpisi. In prav na tem mestu je glavno vlogo odigrala občina Nova Gorica, saj smo po dolgotrajnih birokratskih postopkih zdaj skupaj uspeli Škabrijelko uvrstiti na seznam redkih legalnih gorsko kolesarskih poti v Sloveniji«, z zadovoljstvom poudarja Belingar.

Prav legalizacija Škabrijelke je namreč del dolgoročnega razvoja gorskega kolesarjenja, saj na območju Goriške in Vipavske doline obstaja potencial za razvoj tovrstnega kolesarjenja kot profesionalnega športa in pomembnega dejavnika pri ponudbi turističnih produktov tega dela Slovenije.

Zadovoljstvo ob prvih oprijemljivih rezultatih na tem področju izraža tudi novogoriški podžupan Simon Rosič. »Gorsko kolesarjenje ni samo športna aktivnost. Gorsko kolo je odlično orodje, ki omogoča obiskovalcem umirjeno doživljanje destinacije in njenega naravnega okolja, skozi katerega potujejo, hkrati pa ustvarja ekonomske koristi za večje število ljudi,« izpostavlja. Dolgoročni cilj novogoriške občine na področju gorskega kolesarjenja je po njegovih besedah urediti območje, bodisi eno ali več, ki bodo delovala kot športni parki. »Poleg določitve območja je treba določiti tudi primeren model upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture,« meni Rosič. V sodelovanju z društvom TCS so tako že začeli z legalizacijo prve gorsko kolesarske enoslednice v občini, Škabrijelke. V ta namen so pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, vodno soglasje, mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za gozdove. Kot napoveduje novogoriški podžupan, bodo v letu 2023 začeli z urejanjem enoslednice skladno s pridobljenimi soglasij in mnenji. »Gre za nov korak, ki kaže na ambicioznost, drznost in odločenost našega okolja na področju razvoja športnega turizma,« je še prepričan Rosič.