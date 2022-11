Bogatijo šolske knjižnice

V Katoliški knjigarni v Gorici sodelujejo pri projektu Berem, ker... / Io leggo perchè...; njegovo izvajanje se je začelo včeraj in se bo nadaljevalo do nedelje, 13. novembra. Pobudnik projekta je združenje italijanskih založnikov AIE v sodelovanju z ministrstvom za šolstvo in drugimi državnimi ustanovami. Pri pobudi sodelujejo otroški vrtci, osnovne, nižje in višje srednje šole z Goriškega, ki so tudi obogatili in okrasili izložbe knjigarne z izdelki, ki so jih v šolah in vrtcih ustvarili otroci. Pobuda je namenjena bogatenju šolskih knjižnic, pri čemer lahko sodelujejo starši, nonoti, družinski prijatelji, učitelji, sploh kdorkoli želi pomagati šolskim ustanovam z nakupom knjige. Ob vsaki darovani knjigi bodo šole prejele še dodatno knjigo s strani založnikov v italijanskem jeziku.

Prihodnji teden se bo v knjigarni zvrstil niz dogodkov, ki jih pripravljajo v sodelovanju z vrtci in šolami. V torek, 8. novembra, ob 16.30 bodo gostili otroke iz vrtca Pika Nogavička iz Štandreža, ki bodo prisluhnili pravljici, ki jo bo prebrala Jasmin Butkovič. V sredo, 9. novembra, ob 15.30 bo v organizaciji tehniškega zavoda Cankar-Zois-Vega gost slovenski pesnik in prevajalec Matej Tratnik. Dijaki bodo prebirali pesmi o Gorici raznih furlanskih avtorjev. Sledil bo pogovor s pesnikom. V sredo, 9. novembra, ob 17.30 bodo knjigarno obiskali še otroci iz vrtca Sonček, ki si bodo ogledali kamišibaj predstavo Katerine Ferletič, isti dan bodo dogodek v okviru projekta izpeljali tudi na osnovni šoli Peter Butkovič - Domen v Sovodnjah. V četrtek, 10. novembra, bodo na obisku otroci iz vrtcev Pikapolonica iz Pevme in Kekec iz Števerjana, ki bodo prisluhnili kamišibaj pravljici Katerine Ferletič. V petek, 11. novembra, ob 18. uri bodo knjigarno poživili otroci iz štandreške osnovne šole Fran Erjavec. Katoliška knjigarna je sicer odprta od torka do sobote od 8.30 do 12.30 in od 15.30 do 19. ure.