Bogdan Česnik kandidat za novogoriškega župana

Kandidaturo za župana Mestne občine Nova Gorica je včeraj po Marku Rusjanu, Samu Turelu in Matevžu Vidmarju napovedal Bogdan Česnik, ki bo kot neodvisni kandidat na novembrskih volitvah nastopil skupaj z listo za mestni svet Nov zagon za Novo Gorico. Za kandidaturo se je, kot je poudaril v izjavi za medije, odločil po pogovorih z mladimi, podjetniki ter občani, ki so ga spodbujali k vstopu v lokalne volitve.

Med ključne prioritete je Česnik uvrstil dostopna stanovanja za mlade in družine, gospodarski in razvojni preboj ter enakomeren razvoj celotne občine, tudi podeželja. Pri stanovanjih meni, da bi morala občinska zemljišča obravnavati predvsem kot razvojno orodje, ne kot blago za priložnostni zaslužek, ob tem pa želi pospešiti ustvarjanje pogojev za stanovanjsko gradnjo.

Na gospodarskem področju napoveduje več podpore podjetništvu ter tesnejše povezovanje gospodarstva, univerze, znanja in razvojnih institucij. Občina mora biti po njegovem mnenju aktiven partner gospodarstva in ustvarjati okolje za nove ideje, investicije in delovna mesta. Pri tem izpostavlja tudi lego Nove Gorice, ki je po njegovem ena največjih razvojnih prednosti občine.

Nova Gorica po njegovem ni le mestno središče, zato želi več pozornosti nameniti krajevnim skupnostim in podeželju, med drugim infrastrukturi, javnim površinam, možnostim za šport, kulturo in druženje ter osnovnim storitvam. Pri tem je izpostavi tudi razvoj za vse generacije in večjo vključenost starejših.Česnik, ki živi v Solkanu, je direktor Regionalne razvojne agencije ROD Ajdovščina. Pred tem je bil višji svetovalec župana za gospodarstvo na Občini Ajdovščina, kot magister turizma pa je velik del poklicnega dela namenil razvoju prostora, gospodarstva in turizma. V 28 letih dela v gospodarstvu in štirih letih v javnem sektorju se je po njegovih navedbah naučil, da se razvoj ne zgodi sam od sebe, temveč potrebuje vizijo, znanje, povezovanje in ljudi.