Uspeh je bil očiten, stroški predstavljajo izziv

Ob zaključku letošnjih Okusov ob meji, ki so po ocenah organizatorjev od četrtka do nedelje privabili rekordno število obiskovalcev, na goriški občini že razmišljajo o letu 2027. »V prihodnjih dneh bomo pripravili dokončni obračun prireditve in jo analizirali iz organizacijskega vidika. Nato bomo pripravili smernice za prihodnje leto, med katerim si bomo še naprej prizadevali za omejevanje stroškov in optimizacijo raznih organizacijskih vidikov,« pojasnjuje goriški občinski odbornik Luca Cagliari.

Kot poudarja, so se pred letošnjo izvedbo odločili omejiti število stojnic. Odločitev je zaradi praznega Cavourjevega trga in napol praznega Travnika naletela na nekaj kritik, Cagliari pa pravi, da je bila premišljena in uspešna. »Vzadnjih letih je bilo 350 stojnic, letos pa 300. Med njimi je bilo več prostora in posledično manj gneče,« pravi Cagliari.

Do krčenja je prišlo tudi na področju javnega prevoza. V prejšnjih letih so na praznik vozili trije brezplačni avtobusi, letos je bil avtobusni prevoz zagotovljen samo z železniške postaje in je bil proti plačilu. Tudi stojničarji so povedali, da se je strošek zanje povečal, sicer je velika večina izmed njih v v štirih dneh praznika skoraj povsem izpraznila zaloge hrane in pijače. Prireditev je sicer stala okrog 550.000 evrov;stojničarji so prispevali 340.000 evrov, 130.000 evrov so zagotovili Dežela FJK in pokrovitelji, tako da je goriška občina naposled pristavila okrog 80.000 evrov.