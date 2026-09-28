K uspehu Slovenske vasi prispevalo 150 prostovoljcev

Slovenska vas je tudi letos potrdila svojo privlačnost. Predsednik ZSKPMiloš Čotar poudarja, da zasluge za uspeh nosi 150 prostovoljcev, ki so poskrbeli, da je bila Slovenska vas vse štiri dni med najbolj obiskanimi prizorišči letošnjih Okusov ob meji.

S svojimi stojnicami so v Slovenski vasi sodelovala društva Sabotin iz Štmavra, Hrast iz Doberdoba in Frančišek B. Sedej iz Števerjana v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. Števerjanci so v štirih dneh prodali največ gurmanskega divjega burgerja. Med palačinkami iz Doberdoba so se obiskovalci najpogosteje odločali za tiste z Nutello, več povpraševanja pa je bilo po pivu Čuoč, k čemur je najverjetneje pripomogla tudi promocija v okviru pogovora o pivu. Iz raznolike ponudbe društva Sabotin so se gostje Slovenske vasi najpogosteje odločali za njoke z račjim ragujem.

»Kar nekaj obiskovalcev je k nam prišlo zaradi obrtnega piva. Vpetek smo gostili pogovor o pivu z Jernejem Kerševanom, pridelovalcem piv z etiketo Officina Brassicola Goriziana, in Matejem Ferfoglio, lastnikom znamke Čuoč. Predstavila sta razlike med kraft in kmečkim pivom, pa tudi svoji podjetniški zgodbi in raznoliki ponudbi piv. Pogovor je vodila podpredsednica ZSKP Ilaria Bergnach,« pravi Čotar in dodaja, da se je v soboto dopoldne v Slovenski vasi zbralo veliko otrok. Najprej so prisluhnili pravljici Amalija Tatjane Ban, ki jo je pripovedoval Miha Kovic, nato so skozi ustvarjalne delavnice spoznavali pomen zdrave prehrane. Za srečanje je poskrbela založba Goriška Mohorjeva družba.

V soboto popoldne je iz Slovenske vasi v živo oddajala ekipa Radia Trst A. Urednica Alenka Florenin se je najprej pogovarjala z novopečenima predsednico EZTS GO Vesno Humar in podpredsednikom EZTS GO Liviom Semoličem. Sledila je oddaja #Bumerang z Jarijem Jarcem in Matejem Nadliškom, ki sta se med oddajo pogovarjala s predstavniki ZSKP in včlanjenih društev o ponudbi Slovenske vasi. V okviru neposrednega prenosa je nastopila in dogajanje v živo pod šotorom popestrila skupina Ne me jugat s Koprskega.

Že v petek so v Slovenski vasi gostili evropskega poslanca Herberta Dorfmanna, ki je spregovoril o evropski prehrambeni politiki. Srečanja, ki ga je priredilo društvo Krožek Anton Gregorčič, sta se udeležila tudi predsednik Kmečke zveze Franc Fabec in deželni predsednik zveze Coldiretti Martin Figelj.

Glasba prispevala svoje

Vsak dan je bila v Slovenski vasi glasba v živo. Petkov večer so popestrili člani benda Happy day, ki so zadnji trenutek nadomestili skupino The Maff, odsotno zaradi bolezni. V soboto so na oder pod velikim šotorom stopili Rujni muzikanti in pričarali vzdušje pravega slovenskega praznika, na katerem se je zbrala množica udeležencev vseh starosti. V nedeljo je že med kosilom igral Briški kvintet, za tem pa je za glasbo skrbela mlada Melly Deejay.