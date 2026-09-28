Pri Ajdovščini aretirali tihotapca

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so v petek popoldne na območju Ajdovščine ustavili osebni avtomobil z italijanskimi registrskimi tablicami. Vozil ga je 34-letni državljan Gruzije, v vozilu pa so bili poleg njega še državljan in državljanka Turčije ter dve državljanki Afganistana.

Postopek so prevzeli policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica. Ugotovili so, da štirje potniki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. V postopku so izrazili namero, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito, po koncu policijskega postopka pa so jih odpeljali v azilni dom. Vozniku so policisti odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države oz. nezakonitega prevažanja tujcev v Republiko Slovenijo. Pri preiskavi so sodelovali tudi kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica.

V soboto zvečer so 34-letnika s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor v koprskem zaporu. Za očitano kaznivo dejanje je predvidena kazen od treh do desetih let zapora in denarna kazen.