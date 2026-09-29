ZKB je edina banka med sponzorji Barcolane

Zadružna kraška banka (ZKB) Trst Gorica je med uradnimi partnerji letošnje 58. Barcolane, ki bo potekala v Trstu od 2. do 11. oktobra, ko bo na vrsti množična regata v zalivu. Skupna vrednota, ki združuje ZKB in Barcolano, je tesna vez obeh s tržaškim ozemljem in krajevno skupnostjo, sta včeraj na sedežu jadralnega kluba SVBG povedala njegov predsednik Mitja Gialuz in predsednik ZKB Adriano Kovačič. Predstavitve nove naveze se je udeležila tudi direktorica ZKB Emanuela Bratos, ki je predstavila delovanje banke in njeno zgodovino.

»Naši ekipi, ki še naprej raste, se je pridružila tudi ZKB Trst Gorica. Tako kot naše so tudi njene korenine globoko zasidrane v tržaško ozemlje, po drugi strani je ZKB ustanova, ki gleda v prihodnost. Je dragocen partner, ker z nami deli idejo, da iz povezave z ljudmi in ozemljem lahko nastanejo nove priložnosti ter dodana vrednost za širšo skupnost,« je dejal Gialuz, ki je prepričan, da je novo partnerstvo le začetek skupne plovbe proti številnim novim in ambicioznim projektom.»Zadružna banka je banka, ki pripada svojemu ozemlju. Je banka, ki pozna skupnosti, v katerih je dejavna in konkretno prispeva k njihovi rasti. V tem duhu smo se pridružili Barcolani. Ta se je iz krajevnega razvila v mednarodni športni dogodek, pri tem pa ni izgubila vezi s svojim ozemljem,« je poudaril Kovačič. Pristavil je, da se letos prvič pridružujejo Barcolani v vlogi uradnega partnerja, že več let pa ZKB podpira številna društva, ki sodelujejo pri tem dogodku

Zgodovina Zadružne kraške banke Trst Gorica sega v leto 1908, ZKB šteje 14 podružnic na območju, ki gre od Milj do Štandreža na Goriškem, ter 110 zaposlenih, je povedala Bratos. Direktorica je tudi poudarila, da gre za zavod, ki posluje solidno. V kolikor gre za zadružno banko, ne deli dobičkov, temveč jih ponovno vlaga v lokalno okolje, je pojasnila. Bratos je še povedala, da je ZKB edina še obstoječa banka, ki je obdržala svoj sedež v Trstu. Kovačič pa je ob robu konference pristavil, da je med sponzorji Barcolane edina banka in edini slovenski uradni partner.