Bolj kot rib so se razveselili dežja

V rekah in jezerih Furlanije - Julijske krajine se je v nedeljo začela nova ribiška sezona. Številni ribiči so se odpravili tudi na Sočo, vendar le na odseke, ki jih lanska suša ni tako hudo prizadela. Ravno zaradi tega so zelo zadovoljni, da se je prvi ribolovni dan zaključil z močnim dežjem, po zaslugi katerega se je vodostaj Soče in njenih pritokov dvignil, potem ko je bil dalj časa dokaj nizek.

V nedeljo zjutraj je več ribičev svoje umetne vabe namakalo na odseku, ki gre od pevmskega mostu do državne meje. Nekaterim izmed njih so prijele šarenke, ki so jih v Sočo vložili na slovenski strani meje v Solkanu še med lansko sezono. V Furlaniji - Julijski krajini šarenk namreč že več let ne vlagajo več v naravne vodotoke, temveč le v umetne kanale. Na območju nekdanje goriške pokrajine je tako šarenke mogoče loviti le v kanalu De’ Dottori pri Foljanu, kjer se je ribiška sezona začela že v začetku marca.

Pod Podgoro so v nedeljo ribiči ujeli tudi nekaj soških postrvi (večinoma podmerskih), ki so jih zatem vrnili v reko. Nekaj prijemov je bilo tudi pod Štandrežem, medtem ko od Sovodenj dolvodno letos ni lovil niti en ribič, kar je seveda posledica lanske ekstremne suše. Soča med Sovodnjami in Zdravščinami je med lanskim poletjem popolnoma presahnila, vode ni bilo niti dolvodno od Gradišča. Na odsekih, ki jih je tako hudo prizadela lanska suša, bo potrebnih kar nekaj let, da se bo vzpostavila nova ribja populacija. Ker so izvedenci iz zavoda Ente tutela patrimonio ittico že v zadnjih letih opažali spremembe v prisotnosti posameznih ribjih vrst, se sicer postavlja vprašanje, ali bo Soča pod Sovodnjami v prihodnosti še vedno salmonidna reka ali pa bodo v njej preživele samo razne vrste krapovcev.

V noči z nedelje na včerajšnji dan je na Goriškem padlo okrog štirideset milimetrov dežja, v južnem delu nekdanje pokrajine še nekaj več. V Srednjem Posočju se je v vodomerih nabralo okrog trideset milimetrov dežja, medtem ko ga je bilo v Zgornjem Posočju nekaj manj. Po zaslugi omenjenih padavin je Soča v nočnih urah narasla.

Poplavni val je dosegel svoj vrhunec včeraj okrog devete ure, ko se je skozi zapornice solkanskega jezu pretakalo 370 kubičnih metrov na sekundo, kar sicer ni ravno veliko. Za Solkan namreč velja, da se vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje v primeru poplav, ko pretok preseže tisoč petsto kubičnih metrov na sekundo. Vremenoslovci sicer napovedujejo še nekaj dežja v četrtek, petek in zlasti v soboto, tako da se konec tedna obeta nov dvig vodostaja reke Soče, kar je pomembno tudi za napajanje podtalnice, ki je med lansko sušo dosegla rekordno nizek nivo in se od takrat še opomogla.