Bomba ima štete ure

Danes bodo poskrbeli za onesposobitev letalske bombe iz časa druge svetovne vojne, ki so jo ponedeljek našli v bližini novogoriške železniške postaje na kolodvorski poti. Na slovenski strani meje morajo do 9. ure svoje domove zapustiti prebivalci 400-metrskega pasu (na še dodatnih 200 metrih bo gibanje na prostem prepovedano), na italijanski strani je evakuacija odrejena na območju 600 metrov od najdišča neeksplodiranega ubojnega sredstva. Evakuiranih bo približno 2300 ljudi.

Tako v Novi Gorici kot v Gorici bo med 7. in 9. uro poskrbljeno za vse, ki sami ne morejo zapustiti svojih domov. Kdor nima druge možnosti začasne nastanitve (npr. pri sorodnikih ali prijateljih), bosta urejena zbirna centra v prostorih Mestne občine Nova Gorica in na sedežu civilne zaščite v Ulici San Michele v Štandrežu. Za prevoz bo na goriški strani skrbel tudi poseben avtobus, ki bo s postaje v Ulici Caprin odpotoval ob 7., 8. in 9. uri. Dovoljeno bo odpeljati s seboj tudi hišne ljubljenčke, ki pa bodo morali imeti nagobčnik, sporočajo z Občine Gorica.

Vsi objekti na območju, kjer je predvidena evakuacija, bodo v času intervencije pod nadzorom gasilcev, predstavnikov civilne zaščite, policije in drugih varnostnih organov. Poleg tega bo območje snemano tudi iz zraka z brezpilotnimi letalniki. Mejna prehoda v Solkanu in na Škabrijelovi bosta zaprta.

Ob 10. uri, oziroma takoj potem, ko bodo na obeh straneh meje izpolnjeni vsi pogoji za začetek intervencije, se bo oglasila sirena z znakom za opozorilo pred neposredno nevarnostjo (gre za zavijajoč zvok v trajanju ene minute).

Po zvoku sirene bodo pirotehniki neeksplodirano letalsko bombo spustili v že pripravljeno več kot 4 metre globoko jamo, obdano s 125 balami sena. Le-te bodo namočili z vodo, da bi preprečili morebitni vžig, še posebej, če jim je ne bi uspelo onesposobiti v prvi fazi, to je z odvijanjem obeh mehanskih vžigalnikov.

Konec intervencije oziroma onesposobitve letalske bombe je načrtovana najkasneje okrog 14. ure, kar bo označil 30 sekundni enakomerni zvok sirene. Po njem se bodo lahko prebivalci vrnili na svoje domove.

Za informacije in opozorila je v Gorici na voljo telefonska številka 0481-383206.