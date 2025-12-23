Božični koncert postregel s pestrostjo

Pihalni orkester Kras je prejšnjo soboto pod vodstvom dirigenta Patricka Quaggiata izpeljal božični koncert, ki je po dveh letih spet potekal v župnijski dvorani. Navzoče je uvodoma nagovorila godbenica Tanja Visintin, med vsako skladbo je Sofia Gergolet pripovedovala zgodbe v doberdobskem narečju. Navzoči so bili doberdobski župan Peter Ferfoglia in predsednica ZSKDMaja Humar, ki sta tudi nagovorila prisotne, ter občinska odbornica Giulia Cernic in pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič.

Orkester Kras je postregel s pestrim repertoarjem, ki je vključeval tudi skladbe iz grške, romunske in romske zakladnice. V vlogi solistke je nastopila Corina Prisecaru. Koncert je sklenil Radetzky marš.

Pred koncem koncerta je župan podelil dve občinski priznanji; letos sta ga prejela košarkar Peter Devetta za krstni nastop v košarkarski A2-ligi s čedajskim Gestecom letošnjega januarja in domača glasbena skupina Blek panters, ki je letos praznovala 30-letnico delovanja. Pohval so bili deležni kmetija Kovač oz. vinarstvo Ruj za teran 2023, ki je bil vključen med 100 najboljših vin iz ekološke pridelave vodnika GuidaBio, 18-letni David Joseph Bertoli, ki je na Floridi pridobil licenco zasebnega pilota, Egle Frandolič, ki vodi delavnice v knjižnici, društvo Hrast za junijski večer Po kamnu in zemlji na Gradini in Edi Gergolet za med, ki je bil nagrajen na tekmovanju v kraju Castel San Pietro Terme pri Bologni. Župan se je za sodelovanje zahvalil tudi združenju staršev in šolam.