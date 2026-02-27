Novo ime med zgoniškimi odborniki

Zgoniški občinski odbor je v svojo sredo sprejel Mitjo Čebulca, ki bo nadomestil Rada Jagodica, pristojnega za kulturo, šolstvo in okolje. Novost je včeraj na zasedanju občinskega sveta razkrila županja Monica Hrovatin. Jagodic je odstopil zaradi službenih obveznosti, Čebulec pa je z veseljem prevzel njegovo mesto: »Vključen sem v skupnost. Županja mi je predlagala vlogo v odboru zaradi izkušenj, ki sem si jih nabral na devinsko-nabrežinski občini na področju šolstva, kulture, športa in turizma. Takoj me je prepričala. Najprej sem se sicer posvetoval z družino, ki me podpira.« Jagodic ni edini občinski odbornik na Tržaškem, ki je v teh dneh zapustil mesto. Dan pred njim, v sredo, je v Dolini odstopil Michele Di Donato.

Tudi Zgonik v kraškem EZTS

Tudi zgoniški občinski svet, podobno kot drugi ob slovensko-italijanski meji, je glasoval o vključitvi v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras-Carso. Vključitev zgoniške občine so podprli tudi opozicijski svetniki Dimitri Žbogar, Mirko Sardoč in Chiara Puntar, pred tem pa so izrazili svoje dvome.

»Vsaka občina bo morala sodelovati s predlogi pri EZTS. Slovenija je na tem področju veliko bolj aktivna. Nekdo bo moral biti za sodelovanje v EZTS pristojen,« je svetoval Žbogar in ob koncu seje izrazil nasprotovanje izključitvi občine s seznama gorskih občin ter pozval Deželo FJK, naj poskrbi za vrzeli, ki bodo zaradi tega nastale.