V Nabrežini čelno trčila avtobus in avtomobil

V Nabrežini sta približno ob 12.15 pri poštnem uradu, na cesti, ki vodi do Sesljana, čelno trčila avtobus št. 44 tržaškega podjetja Trieste Trasporti in avtomobil. K sreči se ni nihče huje poškodoval. Gmotna škoda pa je bila velika, sprednja dela obeh vozil sta bila uničena. Avtobus je imel med drugim popolnoma razbito sprednjo šipo.

Po neuradnih podatkih naj bi starejši voznik avtomobil zapeljal na vozni pas, po katerem je vozil avtobus, se pravi v smer Sesljana. Obšla naj bi ga slabost in je zato izgubil nadzor nad vozilom. Prpeeljali so ga v katinarsko bolnišnico. Okoliščine prometne nesreče preiskujejo karabinjerji. Na prizorišču so bili tudi gasilci.