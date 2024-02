Brda na prvem mestu med malimi kongresnimi destinacijami

Destinacija Brda je na izboru Meetings Star Award za sezono 2023/2024 včeraj v ljubljanskem Cankarjevem domu osvojila prvo mesto v kategoriji malih kongresnih destinacij v sezoni 2023/2024, poročajo Primorske novice.

Ocenjevalna komisija je destinaciji Brda podelila oceno 4,09/5 ter med drugim o destinaciji zapisala: »Goriška Brda so strastna in energična destinacija, polna življenja. Butična incentive destinacija je idealna za pristna doživetja za manjše skupine in ji v Sloveniji ni para.«

Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec poudarja, da gre gotovo za potrditev dosedanjih prizadevanj v destinaciji razvijati ponudbo na področju poslovnih srečanj. »Ponosni smo na to priznanje, saj smo se postavili ob bok že uveljavljeni konkurenci. V preteklih letih smo prav na področju turizma veliko vlagali v razvoj tega produkta, izboljšanje storitev in samo promocijo,« je povedala. V preteklih letih so gostili veliko število organizatorjev tovrstnih srečanj iz cele Evrope, kot tudi Združenih držav Amerike. Udeležili so se tudi več specializiranih delavnic v tujini. »Eno večjih srečanj na to temo se nam obeta tudi v letošnjem letu v mesecu oktobru. Rezultat je za nas toliko bolj pomemben zaradi dejstva, da končna ocena, poleg zagotavljanja številnih kriterijev na destinaciji, temelji tudi na oceni skritega gosta,« dodaja.