Brescia in Bergamo se povezujeta z Gorico in Novo Gorici

Brescia in Bergamo se povezujeta z Gorico in Novo Gorico. Lombardski mesti letos skupaj nosita naziv italijanske prestolnice kulture, medtem ko bosta Gorici leta 2025 Evropska prestolnica kulture. Stike sta v prejšnjih mesecih navezali nižja srednja šola Vittorio Locchi in Večstopenjska šola Brescia 1. Goriška šola v pričakovanju na leto 2025 pripravlja projekt o spoznavanju langobardske dediščine, v okviru katerega so goriški učenci obiskali Brescio, kjer se je zatem mudil tudi goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti, ki se je srečal s tamkajšnjo županjo Lauro Castelletti. Slednja je napovedala, da bo županu Bergama Giorgiu Goriju predlagala skupen obisk Goric.