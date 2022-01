Brez luči ni senc

Do 21. januarja bo v galeriji Prologo v Ascolijevi ulici na ogled fotorazstava priznane ameriške fotografinje Ellen Goodman. Razstavo v majhni, vendar prikupni in okusno opremljeni galeriji je postavilo Kulturno združenje Acquamarina iz Trsta, ki je nosilec odmevnega festivala Fotografia Zeropixel, ki je letos dosegel že svojo osmo izvedbo.Srečanju z deli ameriške mojstrice analogne fotografije se je odzvalo kar lepo število ljubiteljev te umetniške zvrsti, posebno še iz vrst goriških fotografov. Omeniti gre, da združenje Acquamarina vsako leto dodeli posebno nagrado fotografu, ki se je izkazal s kako odmevnejšo razstavo na mednarodni ravni. Gre pa za nagrado, ki so jo poimenovali po preminulem fotografu Sergiu Scabarju iz Ronk. Ta umetnik fotografije je izstopal po svoji izvirnosti in je veljal za pravega »učitelja« mnogim krajevnim fotografom. Nagrado si je zamislila Scabarjeva vdova, Lucia Comuzzi Scabar, festival Fotografia Zeropixel pa je osvojil njen predlog in priznanje namenil fotografu, ki je pokazal največ originalnih pristopov do te umetniške zvrsti. Leta 2021 je ta čast doletela prav ameriško fotografinjo Elle Goodman iz St. Luisa v zvezni državi Missouri, ki se je izkazala s fotopripovedjo med vidnim in nevidnim. Serija ducata njenih črno-belih in analognih fotografij je sedaj na ogled v goriški galeriji Prologo.

Po uvodnem pozdravu upravitelja goriške galerije, Franca Spanoja, je razstavo in njeno avtorico podrobno predstavila predsednica združenja Acquamarina, Annamaria Castellan. Povedala je, da prikaz z naslovom The middle ground between light and shadow (Vmesni kraj med lučjo in senco) spada v zadnji izvenfestivalski dogodek fotografskega festivala Zeropixel. Castellanova je obrazložila dejavnosti in cilje festivala, ki iz leta v leto pridobiva na vrednosti in s svojimi pobudami načenja aktualne teme, kot so nasilje nad ženskami, trpljenje otrok, socialni problemi, itd. Goodmanovo je postavila med umetnike fotoaparata, ki svoj pogled usmerjajo v znanstveno fantastične teme, s posebno pozornostjo nad lučjo in senco. Kot sama rada pove, sence ne obstajajo brez luči, medtem ko je temina njeno preprosto nasprotje. Med razstavljenimi deli izstopajo tri fotografije, ki jih je Goodmanova posnela na svojevrsten in eksperimentalen način. Gre za podobe treh glasbenikov iz preteklosti: Beethovna, Bacha in Mozarta. Papir s podobami treh velikih mojstrov glasbe je položila v skledo polno vode, skledo pa postavila na zvočnik, ki je oddajal njihove skladbe. Voda in tresljaji zvočnikov so ji pripravili izvirni model z mozaičnim izgledom, ki ga je fotografirala in dobila unikatno upodobitev.