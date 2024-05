Brezmejna glasbena noč čakajoč na EPK

Čezmejno povezovanje v znamenju kulture, glasbe, gledališča in plesa, zaupano mladim izvajalcem, predstavlja idealno pot približevanja Evropski prestolnici kulture. To se bo zgodilo v soboto, 25. maja, na kmetiji Gradis’ciutta na Jazbinah na dogodku Brezmejna glasbena noč - Borderless Musical Night. Organizator večera je kulturno društvo Briški grič, ki je povabilo k sodelovanju tri otroške in mladinske ter tri ženske pevske zbore, dva solista, šest plesnih skupin, gledališke igralce, instrumentaliste in orkester Glasbene Matice.

Mlada čezmejna umetniška zasedba se bo publiki predstavila z izborom pesmi iz italijanskih, slovenskih in mednarodnih muzikalov. Gre za edinstveni dogodek, dober zgled sinergije na ozemlju, ki presega meje, da ustvari nekaj enkratnega v pisani paleti kulturnih dogodkov, ki jih prirejajo lokalna društva in organizacije. Na sporedu bodo znane skladbe, kot so Wilkommen (iz muzikala Cabaret) in America (iz zgodbe West Side Story), Let it go (iz muzikala Frozen), Oh happy day (iz muzikala Sister Act), Thank you for music (iz muzikala Mamma mia), Pesem kostanjev (iz muzikala Veronika Deseniška), Oompa loompa (Tovarna čokolade).

Nastopajočih bo približno sto: to so otroški in mladinski zbor Briški slavčki, otroški in mladinski zbor zavoda sveta Montessori iz Nove Gorice, otroški in mladinski zbor osnovne šole Šempas, vokalna skupina Briške trcinke, ženski pevski zbor Jezero iz Doberdoba, dekliška vokalna skupina Biseri z Vrha, solistki Tina Bolko in Tina Balta, igralci gledališke gimnazije Nova Gorica, plesni klub Diamante, plesni klub Nefes, VIP dance company (kulturno društvo Skala Gabrje), plesna scena EL1, prosvetno društvo France Bevk, mažoretna in twirling skupina Prvačina, plesno-kulturni klub Tince, instrumentalisti Gabriela Vidmar Golob (citre), Miha Spačal (klavir), Maj Špacapan (kitara), Martin Gerbec (tolkala) ter Orkester Glasbene matice Furlanije Julijske Krajine. Dirigent bo Patrick Quaggiato, za režijo je poskrbela Kristina Kamaladevi Mihelj. Ob 19. uri bo degustacija vin z vinarjem Robertom Prinčičem, ob 20. uri bo na sporedu koncert. V primeru slabega vremena bo dogodek potekal v Kulturnem domu v Gorici.